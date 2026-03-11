Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Huisartsen zien vroege hooikoorts-piek dit jaar, meer mensen hebben last

Huisartsen zien vroege hooikoorts-piek dit jaar, meer mensen hebben last

Zorg

Vandaag, 16:21

Link gekopieerd

Meer mensen hebben vroeg in het jaar last van hooikoorts. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel op basis van de nieuwste cijfers. In de afgelopen week gingen 174 op de 100.000 mensen naar een huisarts voor hooikoortsklachten. Dat zijn er meer dan een week eerder. Na de eerste warme dagen van 2026 meldden nog 138 per 100.000 mensen zich bij de huisarts. In de week daarvoor waren dat er 61.

Uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel bleek vorige week al dat maar liefst 26 procent van de Nederlanders eind februari en begin maart last had van hooikoorts. Van deze groep zegt een kwart hevige klachten te hebben gehad, de rest had vooral mildere klachten. In totaal zegt 42 procent van de Nederlanders weleens last te hebben van hooikoorts. Deze trucjes proberen Nederlanders uit in de strijd tegen hooikoorts:

Het is weer zover: kwart van Nederlanders had alweer last van hooikoorts
2:11

Het is weer zover: kwart van Nederlanders had alweer last van hooikoorts

Huisartsen

Huisartsen zagen de afgelopen week aanzienlijk meer mensen met hooikoortsklachten dan in eerdere jaren. In dezelfde week in 2025 gingen er 137 per 100.000 mensen voor hooikoorts naar een huisarts. Een jaar eerder waren dat er bijna honderd.

Bij warm, droog en zonnig weer zijn er meer pollen in de lucht, waardoor mensen met hooikoorts sneller klachten krijgen. Vanwege het wisselvallige weer verwacht Nivel dat het aantal mensen met hooikoortsklachten de komende dagen wat zal afnemen.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Kwart Nederlanders heeft alweer last van hooikoorts, deze remedies zijn populairst
Kwart Nederlanders heeft alweer last van hooikoorts, deze remedies zijn populairst
Hooikoortspatiënten opgelet: 'pollenpiek' door zacht lenteweer
Hooikoortspatiënten opgelet: 'pollenpiek' door zacht lenteweer
Kans op hooikoorts: hazelaars bloeien dit jaar uitzonderlijk vroeg
Kans op hooikoorts: hazelaars bloeien dit jaar uitzonderlijk vroeg

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.