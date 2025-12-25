Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Kans op hooikoorts: hazelaars bloeien dit jaar uitzonderlijk vroeg

Kans op hooikoorts: hazelaars bloeien dit jaar uitzonderlijk vroeg

Natuur

Vandaag, 15:29 - Update: 53 minuten geleden

Link gekopieerd

De hazelaars staan dit jaar eerder in bloei dan ooit. Dat kan leiden tot hooikoortsklachten, meldt Nature Today. "Niet eerder stonden hazelaars zo vroeg zo uitgebreid te bloeien als dit jaar. En niet eerder telde het LUMC zoveel hazelaarpollen in december als dit jaar."

Het Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden en het Elkerliek-ziekenhuis in Helmond meten de pollenconcentraties in de lucht.

Hoge temperaturen

De vroege bloei van de hazelaar komt volgens Nature Today door de tot nu toe 'zeer hoge temperaturen' in december. "De start van de hazelaarbloei is sinds 1977 zo'n veertig dagen vervroegd."

Voor 2004 werden in december nooit hazelaarpollen aangetroffen in de zogenoemde 'pollenval' op het dak van het LUMC. "Tot dit jaar werd de hoogste dagconcentratie van zes pollen geteld in 2022", aldus Nature Today. "Dit jaar liep de hazelaarpollenconcentratie op 18 december op tot twaalf pollen per kubieke meter lucht."

Door ANP

Lees ook

Het regent warmterecords, natuur is in de war
Het regent warmterecords, natuur is in de war
Hooikoortsseizoen nog niet voorbij: nieuwe pollenpiek op komst
Hooikoortsseizoen nog niet voorbij: nieuwe pollenpiek op komst
Hooikoortspiek op komst: Zo bescherm jij je tegen die vervelende pollen
Hooikoortspiek op komst: Zo bescherm jij je tegen die vervelende pollen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.