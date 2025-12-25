Kans op hooikoorts: hazelaars bloeien dit jaar uitzonderlijk vroeg

De hazelaars staan dit jaar eerder in bloei dan ooit. Dat kan leiden tot hooikoortsklachten, meldt Nature Today. "Niet eerder stonden hazelaars zo vroeg zo uitgebreid te bloeien als dit jaar. En niet eerder telde het LUMC zoveel hazelaarpollen in december als dit jaar."

Het Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden en het Elkerliek-ziekenhuis in Helmond meten de pollenconcentraties in de lucht.

Hoge temperaturen

De vroege bloei van de hazelaar komt volgens Nature Today door de tot nu toe 'zeer hoge temperaturen' in december. "De start van de hazelaarbloei is sinds 1977 zo'n veertig dagen vervroegd."

Voor 2004 werden in december nooit hazelaarpollen aangetroffen in de zogenoemde 'pollenval' op het dak van het LUMC. "Tot dit jaar werd de hoogste dagconcentratie van zes pollen geteld in 2022", aldus Nature Today. "Dit jaar liep de hazelaarpollenconcentratie op 18 december op tot twaalf pollen per kubieke meter lucht."