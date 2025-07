Hooikoortsseizoen nog niet voorbij: nieuwe pollenpiek op komst

Het graspollenseizoen is voorbij, maar hooikoortsklachten zijn dat nog niet. De bijvoetplant staat op het punt om te gaan bloeien en kan de komende weken voor veel klachten zorgen. Dat meldt Weeronline.

Vanaf half juli komen bijvoetplanten in bloei. De piek van het bijvoetpollenseizoen wordt vanaf volgende week verwacht en houdt aan tot begin augustus. Pas eind augustus of begin september is dit seizoen echt voorbij. Hoeveel klachten mensen ervaren, hangt af van het weer en hoeveel pollen er worden geproduceerd.

In de video hieronder leggen we uit hoe het kan dat je opeens hooikoorts hebt en wat je ertegen kunt doen:

1:55 Hart van Nederland legt uit: wordt het hooikoortsseizoen erger? En wat kun je tegen klachten doen?

Ondanks de eerdere droogte doen de bijvoetplanten het dit jaar goed. Het komende weerbeeld is wisselvallig, met temperaturen rond de normale waarden voor de tijd van het jaar. Tijdens flinke regenbuien wordt de lucht even schoongespoeld, maar bij droog weer lopen de pollenconcentraties snel weer op.

Alsemambrosia

Na de bijvoet volgt in augustus nog de alsemambrosia. Deze plant verspreidt zeer sterk allergeen pollen, wat betekent dat mensen al bij een kleine hoeveelheid klachten kunnen krijgen. Voor hooikoortspatiënten blijft het dus voorlopig oppassen.