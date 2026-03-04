Volg Hart van Nederland
Kwart Nederlanders heeft alweer last van hooikoorts, deze remedies zijn populairst

Vandaag, 20:03

De zon laat zich deze dagen volop zien, maar voor veel Nederlanders betekent het begin van de meteorologische lente vooral ook: zakdoek in de aanslag, jeukende ogen en vervelende niesbuien. Uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel blijkt dat maar liefst 26 procent van de Nederlanders de afgelopen zeven dagen last had van hooikoorts.

Van deze groep zegt een kwart hevige klachten te hebben gehad, de rest had vooral mildere klachten. In totaal zegt 42 procent van de Nederlanders weleens last te hebben van hooikoorts.

Dit gebruiken mensen tegen hooikoorts

Met het pollenseizoen in volle gang zoeken veel mensen naar manieren om de klachten onder controle te krijgen. De meeste mensen grijpen naar tabletten van de drogist, zoals cetirizine of loratadine. 34 procent gebruikt deze middelen tegen de klachten. Deze antihistaminetabletten remmen de allergische reactie en worden vaak één keer per dag ingenomen.

Ook neussprays met medicatie, zoals antihistamine of hormoonspray, zijn populair (20 procent). Die werken direct op het neusslijmvlies. Verder gebruikt 17 procent oogdruppels tegen jeuk en roodheid.

Daarnaast kiest 16 procent voor behandeling via de huisarts of specialist, zoals een injectie of desensibilisatie. Daarnaast worden ontzwellende neussprays zoals xylometazoline (13 procent), praktische oplossingen zoals ramen dichthouden en kleding direct wassen (12 procent) en zoutoplossingen of neusspoelingen (11 procent) ook vaak genoemd als manieren om de effecten van hooikoorts te remmen.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.

Door Redactie Hart van Nederland

