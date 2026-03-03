Volg Hart van Nederland
Hooikoortspatiënten opgelet: 'pollenpiek' door zacht lenteweer

Vandaag, 10:13 - Update: 27 minuten geleden

Slecht nieuws voor hooikoortspatienten. Door het zachte lenteweer van de afgelopen periode is het weer snotteren geblazen voor mensen die gevoelig zijn voor pollen. Door de warme temperaturen kunnen hooikoortspatiënten last krijgen van niesbuien, een loopneus, verkoudheid of tranende ogen. En het einde is nog niet in zicht, aldus meteoroloog Robert de Vries.

Robert laat weten dat vooral de Hazelaars en de Elzen momenteel veel pollen afgeven in de lucht. "Verder zie je in het zuidoosten ook haagbeuken die zijn gaan bloeien en pollen afgeven. Het hooikoortsseizoen is daarmee zeker al enkele weken begonnen", aldus Robert.

Door het opwarmende klimaat is er tegenwoordig heel kort geen pollenseizoen, laat Robert weten. "Meestal is het in december en een deel van januari wat ''rustiger'', maar dat wisselt ook per seizoen heel erg door hoe het weer is."

Hooikoortspatiënten moeten de komende tijd dus rekening houden veel last te zullen hebben van verschillende klachten. "Het heeft nu ook te maken met het (extreem) zachte weer. De natuur ontploft", aldus Robert. "Maandag hadden we een datumrecord, dinsdag mogelijk ook en ook woensdag. Daar reageert de natuur natuurlijk ook op."

Pollenverwachting. Beeld: pollennieuws.nl

Pollenverwachting. Beeld: pollennieuws.nl

Door Redactie Hart van Nederland

