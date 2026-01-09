Opvang daklozen stroomt vol door winterkou: ‘Het is gevaarlijk buiten’

Door het winterse weer is het druk in de daklozenopvang in grote delen van Nederland. In steden in het noorden én in de Randstad zitten opvanglocaties voller dan normaal en zijn hulpdiensten extra alert op mensen die toch buiten blijven slapen. Dit weekend kan de gevoelstemperatuur tussen de -8 en -20 komen te liggen.

In de twee provincies waar al twee nachten achter elkaar code oranje van kracht is door hevige sneeuwval en harde wind zitten de opvangen vol.

Volle opvangcentra in het noorden

In Leeuwarden sliepen in de nacht van donderdag op vrijdag veertig mensen in de nachtopvang, het maximum aantal plaatsen. Als het nodig is, kan de gemeente opschalen met extra bedden op dezelfde locatie en elders in de stad. Volgens een woordvoerder hoeft niemand onvrijwillig buiten te slapen. Ook in andere Friese gemeenten levert de drukte volgens gemeenten nog geen problemen op.

In Groningen waren 49 van de zeventig opvangplekken bezet. In Assen was het drukker dan gebruikelijk, met 25 mensen in de nachtopvang, waar normaal plek is voor vijftien.

Soepbus in Amsterdam

Ook in de Randstad zitten de opvangen voller dan normaal. In Amsterdam zijn alle reguliere opvangplekken inmiddels vol. De gemeente opende daarom een noodopvang in een sporthal aan de Van Hogendorpstraat in stadsdeel West, met tachtig extra bedden. Die worden geleverd door het Rode Kruis, terwijl de Regenboog Groep de begeleiding verzorgt. Daarnaast gaan opvanglocaties eerder open en later dicht en trekken veldwerkteams vaker de stad in.

Het Leger des Heils rijdt extra rondes in de hoofdstad. "We hebben niet zicht op iedereen. Niet elke dakloze komt vrijwillig naar een opvang, dus die proberen we door acties bewust te maken. Het is gevaarlijk om buiten te blijven, terwijl er nog plek is op de opvang!", zegt Menno van het Leger des Heils tegen Hart van Nederland.

De zorgen stoppen niet zodra de sneeuw verdwijnt, benadrukt hij. "Dit probleem speelt na de sneeuw nog steeds." Sinds woensdagavond rijdt daarom een soepbus door Nederland om dakloze mensen daar te wijzen op een warm onderkomen. Vrijdagavond rijdt de bus door Zwolle, in de video boven dit artikel is te zien

Extra plekken

"Niemand zou tijdens deze barre weersomstandigheden op straat moeten slapen", zegt wethouder Rutger Groot Wassink. "Onze partners hebben de afgelopen dagen al alles op alles gezet om binnen de bestaande opvanglocaties extra plekken te creëren. Met deze extra opvanglocatie bieden we dak- en thuisloze mensen een veilige en warme plek." Ook in Den Haag, Rotterdam en Utrecht was het de afgelopen dagen druk, maar daar bleef de bezetting onder de maximale capaciteit.