Thuiszorg-bikkels zetten door: ondanks code oranje gewoon zorg aan huis

De sneeuw gooit al dagen roet in het eten. Maar waar het voor de één gewoon een hinderlijke situatie is, is het voor de ander bittere ernst. Neem bijvoorbeeld patiënten die afhankelijk zijn van thuiszorg. En hoewel er in Groningen en Friesland nog code oranje van kracht is, gaat de thuiszorg daar grotendeels gewoon door.

Wijkverpleegkundige Marianne Gall rijdt met de nodige voorzichtigheid door de straten van het Groningse Grootegast. Ze doet wat ze kan om iedereen te bereiken al gaat dat nog altijd niet zo gemakkelijk. "We kunnen helaas niet langs alle cliënten omdat sommige mensen wel heel erg ver achteraf wonen."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

'Hartstikke blij'

Maar de zorgbehoevende Groningers die ze wel weet te bereiken zijn maar wat blij met haar komst. "Ik vind het heel knap wat ze doen. Het is wel echt glad op de wegen, en best wel gevaarlijk", zegt een van haar cliënten die van Marianne medicijnen krijgt toegediend. "En zeker 's avonds, als het donker wordt. We zijn hartstikke blij met haar."

De veiligheidsregio Groningen heeft vrijdag een waarschuwing de deur uitgedaan voor de buitengebieden in de noordelijke provincie. Het wordt er namelijk steeds gevaarlijker door de gladheid en stuifsneeuw. Op sommige locaties is de weg amper nog te onderscheiden van de berm, stelt ook Rijkswaterstaat.