Inspectie grijpt in: jeugdbescherming Groningen en Drenthe faalt ernstig

De situatie bij Jeugdbescherming Noord is zo ernstig dat kinderen in Groningen en Drenthe niet op tijd of niet de juiste hulp krijgen. Dat blijkt uit harde conclusies van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid. De instantie is daarom onder verscherpt toezicht geplaatst. De jeugdbescherming krijgt zeven maanden de tijd om de problemen op te lossen.

Uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid blijkt dat jongeren en ouders vaak te laat de hulp krijgen die ze nodig hebben. De dossiers zijn vaak onvolledig: het is regelmatig niet duidelijk wat het probleem is en welke hulp nodig is.

Dit is geen nieuw probleem. In 2021 gaven jeugdbeschermers al aan dat ze de werkdruk niet meer aankonden:

1:45 Jeugdbeschermers kunnen werkdruk niet aan en vertrekken

Het bestuur van Jeugdbescherming Noord heeft al stappen gezet om de situatie te verbeteren, maar de inspecties spreken van "verminderd vertrouwen" dat het ook echt zal lukken. Volgens de toezichthouders is er een serieus risico voor de veiligheid, kwaliteit en continuïteit van de jeugdbescherming.

De inspecties wijzen niet alleen naar Jeugdbescherming Noord. Ze stellen dat ook het landelijke systeem een rol speelt. “Jeugdzorgmedewerkers zijn veel tijd kwijt aan het zoeken naar hulp en overleg met gemeentes hierover”, staat in het rapport.

Eerdere waarschuwingen

Als reactie op de harde kritiek is de volledige raad van toezicht van Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen opgestapt. “We maken de weg vrij voor de noodzakelijke verbeteringen en voor een nieuw elan in het toezicht daarop”, aldus de organisatie in een verklaring.

Eerder dit jaar klonken er ook al waarschuwingen over de William Schrikker Stichting, die in het hele land actief is in de jeugdbescherming. Ook daar bleek dat jongeren niet op tijd de juiste hulp kregen.

Personeelstekort

Trouw meldde eerder deze week ook al dat meerdere jeugdbeschermingsorganisaties zich niet aan afspraken kunnen houden. Volgens de organisaties komt dat door het aanhoudende personeelstekort. Hierdoor moeten kwetsbare kinderen soms maanden wachten op hulp.

ANP