Kinderen op wachtlijsten jeugdbescherming vanwege personeelstekort

Meerdere jeugdbeschermingsorganisaties kunnen zich vanwege personeelstekort niet aan de normen van de wet houden, meldt Trouw. Zes van de dertien organisaties in Nederland kunnen kinderen, vanwege een tekort aan jeugdbeschermers, niet op tijd hulp geven. Soms moeten kinderen maanden wachten, aldus de krant.

Een van de regels die op dit moment niet kan worden nageleefd is de regel dat kinderen binnen 5 dagen na uitspraak van een rechter een vaste jeugdbeschermer moeten krijgen, meldt Trouw. Als er geen jeugdbeschermer beschikbaar is, wordt bij 'directe onveiligheid' een noodoplossing gezocht. Als dat niet het geval is, komt een kind op de wachtlijst.

Dit is geen nieuw probleem. In 2021 gaven jeugdbeschermers al aan dat ze de werkdruk niet meer aankonden:

1:45 Jeugdbeschermers kunnen werkdruk niet aan en vertrekken

Kinderen komen bij jeugdbescherming terecht als een rechter oordeelt dat ze niet veilig kunnen opgroeien thuis.

Noodoplossing

Volgens de jeugdbeschermingsorganisaties kunnen ze niet anders vanwege personeelsschaarste. Hoe er geselecteerd wordt, is in 2022 vastgelegd in een tijdelijk document. Deze noodoplossing wordt inmiddels al 3 jaar door sommige organisaties toegepast, zegt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd tegen de krant.