Jeugdbescherming Noord dient klacht in tegen kinderrechter

Jeugdbescherming Noord (JB Noord) en de rechtbank Noord-Nederland hebben een hooglopend conflict. Dat meldt Dagblad van het Noorden. De vonnissen van de rechtbank zouden volgens JB Noord veel te kritisch zijn. Tegen één van de kinderrechters heeft JB Noord een formele klacht ingediend.

JB Noord is zo boos over de vonnissen, dat ze in ieder geval twee gesprekken heeft afgedwongen met de top van de rechtbank. Uniek, omdat partijen zich doorgaans niet in de achterkamers kunnen beklagen over de inhoud van vonnissen, schrijft de krant.

Ingewijden melden aan DVHN dat de baas van JB Noord haar beklag heeft gedaan over het handelen, de bejegening en uitspraken van sowieso één kinderrechter. Er zijn in ieder geval twee gesprekken geweest met de top van de rechtbank. JB Noord diende zelfs een officiële klacht in over een van de rechters.

DVHN meldt dat JB Noord de klacht heeft ingetrokken. Over wat er in de gesprekken precies besproken is, willen beide partijen niets kwijt. De betrokken partijen vertellen wel tevreden terug te kijken op de gesprekken.