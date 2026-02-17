Snotteren en hoesten: wat kun je doen tegen griep?

Op het werk, op school, in de winkel en misschien ook wel thuis: de afgelopen weken is het weer niezen en snotteren geblazen. Sinds twee weken is er zelfs weer sprake van een griepepidemie. Wat kun je doen tegen de griep? KNO-arts Dennis Kox geeft bij de Radio 538 Ochtendshow een paar bekende, maar handige tips om te voorkomen dat je het virus te pakken krijgt.

In de week van 2 tot en met 8 februari gingen 59 op de 100.000 mensen met griepklachten naar de huisarts. Een week eerder waren dat er 51. De grens waarbij van een epidemie wordt gesproken, ligt op 46 huisartsbezoeken per 100.000 inwoners. Het uitroepen van een epidemie heeft geen directe gevolgen voor de zorg, maar laat wel zien dat het virus zich op grote schaal verspreidt.

Tips om verspreiding te voorkomen

Maar hoe rem je de verspreiding van het virus? "Door de coronapandemie weten we wel hoe we onszelf beter kunnen beschermen tegen ziektes zoals de griep. In de ziekenhuizen vragen we mensen met griepklachten om bijvoorbeeld een mondkapje te dragen", zegt KNO-arts Dennis Kox.

"Ziek is ziek en daar moet je echt even doorheen." KNO-arts Dennis Kox

Daarnaast heeft hij nog een paar zaken waar je extra op moet letten tijdens een griepepidemie. "Schud geen handen met elkaar en was je handen regelmatig. Als je aan het snotteren en niezen bent, houd dan een beetje afstand van elkaar. Werk je bijvoorbeeld met kwetsbare mensen? Geef dan aan als je je niet lekker voelt, dan kunnen zij er ook rekening mee houden."

Wat is griep en wanneer spreken we van een epidemie? Griep is een acute luchtweginfectie die wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Er zijn meerdere varianten, waarvan de drie belangrijkste hoofdtypes A, B en C zijn. De meest voorkomende symptomen van griep zijn plotseling opkomende koorts, koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn en een droge hoest. Die hoest kan lang aanhouden; de overige klachten verdwijnen meestal na twee tot zeven dagen. Bij (kwetsbare) ouderen kunnen de symptomen minder uitgesproken zijn. De meeste mensen kunnen zelf uitzieken, maar sommige patiënten lopen extra risico. Dit zijn bijvoorbeeld mensen van 60 jaar en ouder, mensen met een longziekte en mensen met diabetes. Volgens het RIVM overlijden jaarlijks ongeveer 4700 mensen aan de gevolgen van griep. In Nederland spreken we van een griepepidemie wanneer zich twee opeenvolgende weken minstens 46 mensen per 100.000 inwoners met griepverschijnselen melden bij de huisarts.

Geen wondermiddel

Heeft het dan nog zin om bij de eerste symptomen extra vitamine C en D te slikken? "Extra vitamines kunnen op zich geen kwaad, maar als je normaal eet en drinkt krijg je dat allemaal al binnen. Wat vitamine D kan wel helpen in deze periode, maar het beste wat je kunt doen als je griepklachten hebt, is uitzieken."

Bij de bestrijding van symptomen spreekt het verder voor zich: "Heb je last van een droge hoest? Neem dan een hoestdrankje. Blijf je maar niezen? Haal dan wat neusspray in huis. Hoge koorts? Met paracetamol is de pijn minder voelbaar. Meer dan dat is er niet te doen, het virus haal je er niet mee weg."

Is er dan echt geen wondermiddel beschikbaar? Een ui naast je bed leggen, thee met honing of andere grootmoederstips? "Baat het niet, dan schaadt het niet. Als jij je daar goed bij voelt, moet je het zeker doen. Ziek is ziek en daar moet je echt even doorheen."