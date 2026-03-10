Gezondheidsraad wil coronaprik voor ouderen en risicogroepen

De Gezondheidsraad adviseert om dit najaar en volgend najaar de coronavaccinatie aan te bieden aan 70-plussers. Voorgaande jaren gold dat nog voor 60-plussers. Ook adviseert de Gezondheidsraad om de vaccinatie aan te bieden aan medische risicogroepen en zorgmedewerkers die direct contact hebben met kwetsbare patiënten.

Sinds 2023 wordt jaarlijks gevaccineerd tegen COVID-19. "Hoewel het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfte veroorzaakt door COVID-19 is afgenomen in de afgelopen jaren, is de ziektelast nog steeds hoger dan bij andere (luchtweg)infecties, zoals griep", schrijft de Gezondheidsraad dinsdag.

In onderstaande video vertelt Evert hoe het is als je leven plotseling stilvalt door corona en hoe hij stap voor stap probeert vooruit te komen:

2:26 Evert kampt al jaren met long covid: 'Ik leef in het nu'

Leeftijd omhoog

Hoe ouder je bent, hoe hoger het risico op ernstige ziekte en overlijden door COVID-19. Dat risico neemt toe vanaf 70 jaar. Daarom kan de leeftijd voor een vaccinatie worden verhoogd van 60 jaar naar 70 jaar, adviseert de Gezondheidsraad aan het ministerie van Volksgezondheid.

Het advies om je dit najaar te laten vaccineren, geldt – net als voorgaande jaren – ook voor kwetsbare groepen. Het gaat dan om mensen van 50 tot en met 69 jaar uit medische risicogroepen en volwassenen en kinderen uit medische hoogrisicogroepen, aldus de Gezondheidsraad. Zorgmedewerkers die werken met kwetsbare patiënten krijgen ook het advies dit najaar een prik te halen.