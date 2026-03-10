Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Gezondheidsraad wil coronaprik voor ouderen en risicogroepen

Gezondheidsraad wil coronaprik voor ouderen en risicogroepen

Zorg

Vandaag, 09:28 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

De Gezondheidsraad adviseert om dit najaar en volgend najaar de coronavaccinatie aan te bieden aan 70-plussers. Voorgaande jaren gold dat nog voor 60-plussers. Ook adviseert de Gezondheidsraad om de vaccinatie aan te bieden aan medische risicogroepen en zorgmedewerkers die direct contact hebben met kwetsbare patiënten.

Sinds 2023 wordt jaarlijks gevaccineerd tegen COVID-19. "Hoewel het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfte veroorzaakt door COVID-19 is afgenomen in de afgelopen jaren, is de ziektelast nog steeds hoger dan bij andere (luchtweg)infecties, zoals griep", schrijft de Gezondheidsraad dinsdag.

In onderstaande video vertelt Evert hoe het is als je leven plotseling stilvalt door corona en hoe hij stap voor stap probeert vooruit te komen:

Evert kampt al jaren met long covid: 'Ik leef in het nu'
2:26

Evert kampt al jaren met long covid: 'Ik leef in het nu'

Leeftijd omhoog

Hoe ouder je bent, hoe hoger het risico op ernstige ziekte en overlijden door COVID-19. Dat risico neemt toe vanaf 70 jaar. Daarom kan de leeftijd voor een vaccinatie worden verhoogd van 60 jaar naar 70 jaar, adviseert de Gezondheidsraad aan het ministerie van Volksgezondheid.

Het advies om je dit najaar te laten vaccineren, geldt – net als voorgaande jaren – ook voor kwetsbare groepen. Het gaat dan om mensen van 50 tot en met 69 jaar uit medische risicogroepen en volwassenen en kinderen uit medische hoogrisicogroepen, aldus de Gezondheidsraad. Zorgmedewerkers die werken met kwetsbare patiënten krijgen ook het advies dit najaar een prik te halen.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Lidia kan weer rennen dankzij behandeling, maar long covid-patiënt Charlotte kan nog niks
Lidia kan weer rennen dankzij behandeling, maar long covid-patiënt Charlotte kan nog niks
Coronavirus waart weer rond: dit zijn de voornaamste klachten
Coronavirus waart weer rond: dit zijn de voornaamste klachten
Zeker 2,2 miljoen mensen haalden een coronaprik, minder dan in 2024
Zeker 2,2 miljoen mensen haalden een coronaprik, minder dan in 2024

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.