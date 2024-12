Lidia kan weer rennen dankzij behandeling, maar long covid-patiënt Charlotte kan nog niks

Long covid-patiënten hopen na jaren onzekerheid op een oplossing voor hun klachten. Wie een paar duizend euro kan missen voor de intensieve zuurstoftherapie HBOT (Hyperbare Zuurstoftherapie) ziet misschien herstel dichterbij komen. Militair Lidia kon de afgelopen twee jaar niet eens meer de trap op, maar dankzij HBOT kan ze nu weer rennen. Dat geldt niet voor Charlotte. Ook zij betaalde het bedrag dat niet door de zorgverzekeraars wordt gedekt. Dat de therapie voor de één levensveranderend is en voor de ander niet, lijkt vooral te maken te hebben met onderzoek en een gebrek aan voldoende budget.

Arts Alfons Olde Loohuis maakt zich al jaren hard voor kwetsbare long covid-patiënten. "De resultaten van de HBOT zijn heel wisselend en staan volledig in contrast met elkaar. De één knapt volledig op, de ander merkt maar kort verschil en krijgt daarna een terugval, en sommigen merken helemaal geen verschil," vertelt Loohuis. "We weten nog niet bij welke mensen deze therapie het meest effectief is. Of bij wie het juist niet werkt."

De 31-jarige Charlotte Nalck is long covid-patiënt. Ze betaalde duizenden euro's voor de dure behandeling, maar is nog geen stap verder. Bekijk haar verhaal in de video hierboven.

"Er zijn heel veel theorieën over long covid die allemaal nog onderzocht moeten worden," vervolgt Loohuis. "Eigenlijk weet niemand het. Maar veel patiënten ervaren het wachten als een race tegen de klok. Hoe langer het duurt, hoe meer je achteruitgaat. Zelfs als HBOT zou kunnen aanslaan, kost het nu gewoon heel veel geld."

Volgens Olde Loohuis moeten er echt volwaardige klinieken komen. "Dan kan er onderzoek gedaan worden. Als we een therapie als deze als voorbeeld nemen, kunnen we alleen weten of iets succesvol is als we grote groepen mensen kunnen behandelen."

275 miljoen euro

De Tweede Kamer stemt donderdag over het amendement voor meer middelen voor klinische studies in post-covidklinieken. Moet er meer geld beschikbaar komen? Volgens een woordvoerder van Fleur Agema, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is er de afgelopen jaren bijna 275 miljoen euro uitgegeven aan post-covid.

"Er staan al een aantal klinische studies in de startblokken," meldt de woordvoerder. "Er lijkt dus geen tekort aan geld. Er is al veel in gang gezet voor post-covid-onderzoek. Daarnaast wacht de minister resultaten van internationale onderzoeken af, voordat er in Nederland meer wordt geïnvesteerd. Als laatste is het geld van de dekking die in het amendement wordt genoemd niet meer beschikbaar."