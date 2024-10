Eerste long covidcentra geopend, Jane hoopt op hulp: 'Mijn moeder van 85 heeft nog betere conditie'

Volwassen patiënten met long covid kunnen zich via hun huisarts aanmelden voor de Post Covid Expertisecentra. De expertisecentra openen vrijdag in het Maastricht UMC+, Amsterdam UMC en Erasmus MC (Rotterdam). Voor long covidpatiënt Jane is het een belangrijk moment.

Voor de centra komen bijvoorbeeld mensen die minstens een jaar lang post-covidklachten met een bepaalde ernst hebben in aanmerking. De centra waarschuwen dat er niet direct plek is voor iedereen die zich aanmeldt en dat er met wachtlijsten wordt gewerkt. Patiënten worden eerst via een gewogen steekproef geselecteerd.

De centra onderzoeken nieuwe ziektebeelden en delen kennis binnen hun regionale netwerk en tussen de centra. De verwachting is dat andere academische ziekenhuizen in Nederland ook zullen volgen met een centrum.

"Ik ben 48 jaar oud en ik zeg altijd gekscherend: mijn moeder van 85 heeft nog betere conditie", vertelt Jane uit Brielle. "Het is uitrusten, dingen doen, uitrusten, dingen doen, en zo maar verder." Jane kreeg in mei 2022 te horen dat ze long covid heeft. "Ik loop bij een speciale fysio die mij helpt te ontstressen, mijn lichaam is heel gespannen en mijn hartslag schiet bij het minste of geringste omhoog. Ik werkte als praktijkmanager bij de tandarts maar dat kan niet meer."

En ook voor haar passie komt Jane energie tekort. "Mijn passie was altijd onze paarden. Ik reed altijd paard, nu niet meer." Ze heeft zich aangemeld voor het postcovidcentrum in Rotterdam. "De kans is klein, maar ik hoop dat ik ertussen kom."

Hart van Nederland/ANP