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Medewerkers Radboudumc deels eerder uit quarantaine na hantavirus-onrust

Zorg

Vandaag, 19:16

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Een deel van de medewerkers van het Radboudumc die uit voorzorg in quarantaine zaten vanwege mogelijke blootstelling aan het hantavirus, mag vanaf donderdag weer aan het werk. Het gaat om personeelsleden die in contact zijn gekomen met urine van een patiënt die besmet bleek met het virus.

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Volgens het Nijmeegse ziekenhuis is dat besluit genomen door de GGD en het RIVM op basis van een nieuwe landelijke richtlijn. Daarbij is ook overleg gevoerd met verschillende deskundigen. Het Radboudumc maakt niet bekend hoeveel medewerkers eerder uit quarantaine mogen.

Voor medewerkers die bloed hebben afgenomen bij de besmette patiënt of betrokken waren bij de verwerking van dat bloed verandert er niets. Zij moeten de volledige quarantaineperiode van 42 dagen blijven uitzitten.

Vorige maand nog sprak Hart van Nederland met een internist-infectioloog van het Radboudumc toen er een opvarende van het cruiseschip Hondius in haar ziekenhuis lag, zo is te zien in de bovenstaande video.

Besmette patiënt kwam van cruiseschip

De patiënt was een opvarende van het cruiseschip Hondius. Aan boord van dat schip brak in april het hantavirus uit. Bij de behandeling van de patiënt volgde het Radboudumc niet het voorgeschreven internationale protocol.

Daardoor kwamen twaalf medewerkers mogelijk in aanraking met het virus tijdens het verwerken van bloedmonsters en het afvoeren van urine. Uit voorzorg werden zij daarop in quarantaine geplaatst.

Door ANP

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