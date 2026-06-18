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Geen passagiers Hondius ziek door hantavirus, één nog in quarantaine

Zorg

Vandaag, 15:52

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De quarantaineperiode voor de passagiers van cruiseschip Hondius in Nederland is voorbij. Er zijn uiteindelijk geen passagiers van het schip ziek geworden, meldt het RIVM donderdag. Eén persoon blijft langer in quarantaine, aangezien deze persoon in nauw contact is geweest met iemand die later is opgenomen met het hantavirus, dat in april uitbrak op het cruiseschip.

De quarantaineperiode duurde 42 dagen en begon op 6 mei. Al die tijd zaten ze thuis of op een opvanglocatie. Iedereen is nog een keer getest, maar alle testen waren negatief. Een aantal passagiers kwam uit een ander land. Zij zijn opgevangen op een quarantainelocatie in Nederland. Ook zij mogen uit quarantaine.

De Wereldgezondheidsorganisatie zegt in antwoord op vragen van het ANP te verwachten dat de quarantaine voor het hantavirus wereldwijd eind deze maand of begin juli afloopt. Daarmee is er dan ook geen sprake meer van een uitbraak van het virus.

In bovenstaande video zie je hoe het cruiseschip aankomt in Rotterdam.

Twee Nederlanders overleden

Door de uitbraak op het schip overleden drie mensen, onder wie twee Nederlanders. Tien personen raakten nadien besmet. De Hondius werd eerder in Rotterdam schoongemaakt met waterstofperoxide en hete stoom en door de GGD en infectiepreventiedeskundigen schoon verklaard. Het schip is intussen weer aan een andere cruise begonnen, meldde rederij Oceanwide Expeditions half juni.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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