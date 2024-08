'Fors meer Nederlanders overlijden in het buitenland'

Het aantal Nederlanders dat in het buitenland overlijdt, stijgt snel. Dat blijkt uit een rondgang van het AD bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, alarmcentrales en uitvaartverzorgers. Vorig jaar moest in 1.080 gevallen hulp worden verleend bij een overlijden, terwijl dat in 2017 nog slechts 385 keer gebeurde. De oorzaak van deze stijging is nog onduidelijk.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is er een sterke toename in het aantal sterfgevallen waarbij het betrokken is.

Vorige week raakte op het Griekse eiland Samos de 65-jarige Brigitte uit Amsterdam vermist, waarna een intensieve zoektocht werd gestart. Dat zie je in de video bovenaan.

Nederlanders die in het buitenland overlijden of een sterfgeval meemaken, kunnen hulp vragen bij de lokale ambassade of het consulaat. Dit gebeurt nu veel vaker dan een paar jaar geleden. In 2017 verleende het ministerie nog hulp bij 385 sterfgevallen, in 2022 was dat opgelopen tot 755 keer en in 2023 zelfs tot 1.080 keer.

'Stijgende lijn'

Hoewel er nog geen cijfers zijn voor 2024, ziet minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp (NSC) de "stijgende lijn". Waarom het aantal sterfgevallen toeneemt, is nog onduidelijk, omdat er geen verdere details zijn over de oorzaken.