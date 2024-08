Nederlander (71) overlijdt na val in ravijn tijdens bergbeklimming in Spanje

Een 71-jarige Nederlander is zondag overleden na een val van een berg in Spanje. De man, die samen met anderen aan het bergbeklimmen was, gleed uit, viel in een ravijn en overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Dat heeft de Spaanse politie bevestigd.

De fatale val vond plaats tijdens de beklimming van de Forqueta de Gabietos-route op de Oscense-berg, gelegen in het dorp Torla in de provincie Huesca, in de regio Aragón in de Pyreneeën. Deze alpinistenroute staat bekend als zeer uitdagend.

Niet meer te redden

Rond het middaguur kreeg de Spaanse politie een melding van de groep bergbeklimmers waarmee het slachtoffer op pad was, dat iemand een diepe val had gemaakt. Reddingswerkers, ondersteund door een helikopter met hulpverleners en medische experts, spoedden zich naar de locatie van de val. Bij aankomst constateerden ze dat de man levensbedreigende verwondingen had opgelopen en niet meer te redden was.