Nederlandse bergbeklimmer (39) overleden bij tragische val in Spaanse Pyreneeën

Een 39-jarige Nederlandse bergbeklimmer is woensdagochtend overleden na een val van ongeveer 100 meter in de Spaanse Pyreneeën. Het ongeluk gebeurde tijdens het beklimmen van de Malh des Pois, een berg van 2881 meter hoog. De reisgenoot van de overleden klimmer bleef ongedeerd en werd geëvacueerd per helikopter, zo bevestigen de lokale autoriteiten.

Het tragische incident gebeurde nabij het toeristische meer van los Pois in La Artiga de Lin, een populair startpunt voor excursies en beklimmingen naar het gebied van Aneto en Maladeta.

Hulp mocht niet meer baten

In een bericht op sociale media laten de hulpdiensten weten dat rond 11.00 uur het noodnummer 112 werd gebeld met de melding dat een klimmer zwaargewond was geraakt. Vier leden van een reddingsteam werden met een helikopter naar de plaats van het ongeval gevlogen.

Bij aankomst werden de hulpverleners door de andere bergbeklimmer naar het lichaam van de Nederlandse man gebracht. Hulp mocht niet meer baten, de man was ter plekke overleden aan zijn verwondingen. De metgezel werd geëvacueerd en naar het helikopterplatform van Vielha gebracht, waar een ambulance hem uit voorzorg naar het ziekenhuis vervoerde.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Andere fatale incidenten

Dit incident komt bovenop andere recente ongelukken in de regio. In de laatste twee weken kwam een 65-jarige man en een 14-jarige jongen om het leven bij een stuwmeer van Sant Antoni in Pallars Jussà, en kwam een 44-jarige arbeider om het leven na het instorten van een uitkijkplatform in aanbouw.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het gaat om een 39-jarige man uit de provincie Utrecht.