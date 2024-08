Petra's man overleed op vakantie in Griekenland: 'In het vliegtuig met lege stoel naast je'

Elk jaar overlijden er mensen tijdens hun vakantie in het buitenland. In eerste instantie natuurlijk al heftig voor naasten, maar er komt ook nog eens veel bij kijken. Zo moet de overledene bijvoorbeeld naar Nederland worden vervoerd. De man van Petra Oosterman overleed tijdens hun vakantie op het Griekse eiland Samos: "Ik kwam in een slechte film terecht", vertelt ze tegen Hart van Nederland.

Olaf, de man van Petra, overleed op 16 mei 2023 aan de gevolgen van het syndroom van Marfan. Dat is een erfelijke aandoening waarbij het lichaam bindweefsel niet goed aanmaakt. "Maar het ging eigenlijk juist goed met hem. Daarom gingen we op vakantie. Ook om even op te laden", vertelt Petra.

Als een Nederlander is overleden, waar ook ter wereld, dan komt die persoon in het mortuarium van luchthaven Schiphol terecht. In de video bovenaan dit artikel zie je hoe het mortuarium eruitziet.

Toen Olaf overleed kwam Petra naar eigen zeggen in een hele slechte film terecht. "Het mortuarium wilde hem gelijk meenemen, want dat is protocol. Je hebt vervolgens geen idee waar je moet beginnen met regelen. De alarmcentrale van de reisorganisatie nam gelukkig op, want ik kreeg de reisleiding niet te pakken. Zij konden helpen."

Repatriëringverzekering

Een halve dag later vloog ze in haar eentje naar huis. "Dan ga je het vliegtuig in met een lege stoel naast je. Eenmaal in Nederland gaat de nachtmerrie verder", aldus Petra. Het duurde in totaal 3 weken voordat Olaf naar Nederland kwam. "Je hoort niks en je leeft echt in onzekerheid. Er moest eerst nog een kist worden gemaakt, want Olaf was 2 meter."

Petra wil dat mensen zich beseffen hoe belangrijk het is om een reisverzekering met repatriëringsverzekering aan te schaffen. Zij hadden dit gelukkig.

