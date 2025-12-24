Koudste kerst in jaren, maar Patricia laat de verwarming liever uit

Met gevoelstemperaturen die kunnen dalen tot 10 graden onder nul staat Nederland mogelijk de koudste kerst in 15 jaar te wachten. Voor veel mensen betekent dat extra kou in huis, en dus meer stoken om het binnen enigszins warm te houden. Maar voor meer dan een half miljoen Nederlandse huishoudens die onder de armoedegrens leven is het aanzetten van de verwarming geen gegeven uit angst voor hoge kosten.

Volgens cijfers van het Energiefonds leefden in afgelopen jaar ongeveer 510.000 huishoudens in energiearmoede. Dat is 6,1 procent van alle huishoudens, iets meer dan 1 op de 17. Het gaat om bijna 180.000 huishoudens meer dan een jaar eerder en de verwachting is dat dit aantal verder oploopt. Naar verwachting loopt dat aantal de komende jaren op.

Kachel blijft uit tijdens koude dagen

Een van die Nederlanders is Patricia uit Rotterdam. Ze leeft van een bijstandsuitkering en houdt haar kachel uit, ook tijdens de donkere kerstdagen. "Ik heb de kachel uit. Ik zit met warme kleren aan. Het is echt koud hier", vertelt ze. Elke euro moet worden omgedraaid, want vaste lasten en boodschappen blijven stijgen.

Met kerst krijgt Patricia visite en ontkomt ze er niet aan de verwarming even aan te zetten. "Je laat je gasten niet in de kou zitten, maar dit gaat me wel enorm veel pijn doen." Ze probeert kosten te besparen waar dat kan. "Alle inkopen zijn al duur. En de energie. Ik let zo erg op mijn lasten. Ik moet soms lastige keuzes maken."

Kerstwens

Om haar energierekening zo laag mogelijk te houden, kookt ze vooruit. "Ik ga vooruitkoken voor heel veel dagen. Ik maak het meeste van tevoren, zodat ik alleen even kort hoef op te warmen in de magnetron." Volgens haar voelt elke maand als overleven. "Mijn kerstwens is de verwarming een beetje aanzetten en dan gezamenlijk de rekening betalen."