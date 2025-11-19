Meer kinderen groeien op in energiearmoede, extra kwetsbaar voor kou

Uit onderzoek van TNO blijkt dat het aantal kinderen dat in Nederland in energiearmoede leeft stijgt. In 2023 waren er nog 262.000 kinderen die in armoede leefden, en vorig jaar naar schatting 293.000. Dat komt neer op een op de twaalf kinderen.

Kinderen zijn extra kwetsbaar voor de gevolgen van een koud, vochtig en slecht geïsoleerd huis. Ze kampen met astma, ondervoeding, mentale klachten en slechtere schoolprestaties. "Als een kind vijf jaar moet wachten op een gezond huis, kan dat gevolgen hebben voor de rest van zijn of haar leven," aldus onderzoekers Thomas Schuurman Hess en Arianne van der Wal van TNO.

Op scholen waar minstens 30 procent van de kinderen onder de armoedegrens leeft, krijgen álle leerlingen elke dag eten. Zo ook bij OBS het Startblok in Almere:

1:52 Steeds meer kinderen in Nederland ontbijten op school vanwege armoede

"Energiearmoede bij kinderen is niet alleen een financieel probleem, maar leidt ook tot gezondheidsklachten, leerachterstanden en een verhoogd risico op levenslange sociaaleconomische kwetsbaarheid," aldus TNO. In huishoudens met energiearmoede gaat gemiddeld 6,6 procent van het inkomen naar energie, tegenover 3,7 procent bij andere gezinnen. Er blijft zo minder geld over voor voeding, sport, kleding en schoolspullen.