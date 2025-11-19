Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Meer kinderen groeien op in energiearmoede, extra kwetsbaar voor kou

Meer kinderen groeien op in energiearmoede, extra kwetsbaar voor kou

Zorg

Vandaag, 10:33 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Uit onderzoek van TNO blijkt dat het aantal kinderen dat in Nederland in energiearmoede leeft stijgt. In 2023 waren er nog 262.000 kinderen die in armoede leefden, en vorig jaar naar schatting 293.000. Dat komt neer op een op de twaalf kinderen.

Kinderen zijn extra kwetsbaar voor de gevolgen van een koud, vochtig en slecht geïsoleerd huis. Ze kampen met astma, ondervoeding, mentale klachten en slechtere schoolprestaties. "Als een kind vijf jaar moet wachten op een gezond huis, kan dat gevolgen hebben voor de rest van zijn of haar leven," aldus onderzoekers Thomas Schuurman Hess en Arianne van der Wal van TNO.

Op scholen waar minstens 30 procent van de kinderen onder de armoedegrens leeft, krijgen álle leerlingen elke dag eten. Zo ook bij OBS het Startblok in Almere:

Steeds meer kinderen in Nederland ontbijten op school vanwege armoede
1:52

Steeds meer kinderen in Nederland ontbijten op school vanwege armoede

"Energiearmoede bij kinderen is niet alleen een financieel probleem, maar leidt ook tot gezondheidsklachten, leerachterstanden en een verhoogd risico op levenslange sociaaleconomische kwetsbaarheid," aldus TNO. In huishoudens met energiearmoede gaat gemiddeld 6,6 procent van het inkomen naar energie, tegenover 3,7 procent bij andere gezinnen. Er blijft zo minder geld over voor voeding, sport, kleding en schoolspullen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Corinne zamelt sintcadeaus in voor kinderen in armoede: 'Je wilt niet dat ze buiten de boot vallen'
Corinne zamelt sintcadeaus in voor kinderen in armoede: 'Je wilt niet dat ze buiten de boot vallen'
Van der Burg (VVD) opvallend eerlijk tijdens debat: armoede stijgt door ons beleid
Van der Burg (VVD) opvallend eerlijk tijdens debat: armoede stijgt door ons beleid

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.