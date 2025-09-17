Gezin redt levens met nieren, maar voor Merveille is nog geen match

1 op de 10 Nederlanders heeft een nierziekte, waarvan 1100 mensen nu wachten op een nieuwe nier via een donor. Een gezin uit Eibergen probeert te helpen door nieren te doneren: vader en moeder gaven al een nier aan iemand en ze hebben hiermee ook hun dochter geïnspireerd om hetzelfde te doen.

Dochter Kirsten wil ook een nier doneren aan iemand. Of ze de persoon nu kent, of niet. "Ik dacht: ik ben nog jong, dat komt nog wel. Ik heb gezien wat voor leed het kan brengen bij de zus van mijn zus haar man, dat leed is niet anders voor een vreemde."

Dankbaar

Door het tv-programma Je zal het maar hebben, waarin jongeren met uiteenlopende ziektes en aandoeningen worden gevolgd, zag Kirsten Merveille Nicolaas (27) voorbijkomen. Ze heeft aHUs, een zeldzame ziekte met nierfalen tot gevolg. Kirsten klom gelijk in de pen en bood haar nier aan. "Na allerlei onderzoeken kwamen we erachter dat ik helaas niet de perfecte match ben, dus moet ze verder zoeken. Maar daar help ik haar bij."

Merveille is daar enorm blij mee. Kirsten was voor haar een vreemde die hulp aanbood en dat doet haar goed. "Ik ben al een aantal jaar op zoek. Kirsten is echt een goed mens, ik ben heel dankbaar voor haar."

Cross-over

Merveille en Kirsten zijn inmiddels samen aangesloten bij een programma voor alle academische ziekenhuizen in Nederland, een zogeheten cross-over programma. Daarin kunnen paren zoals Kirsten en Merveille hun nier afstaan aan andere koppels die ook geen match zijn maar nog steeds naarstig op zoek zijn naar een nier. "Het vergroot je netwerk, dus je kan sneller in aanraking met iemand komen", vertelt Kirsten.

Een garantie op de gouden match is het niet: vorig jaar waren er 149 koppels die meededen en leidde dat in totaal bij 38 koppels tot een daadwerkelijke transplantatie. "Het blijft moeilijk om een perfect iemand te vinden, maar we blijven het proberen", aldus Merveille.