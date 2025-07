Hoop op genezing: Bart en zoon Melle wachten op doorbraak tegen diabetes 1

Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) zijn weer een stap dichter bij genezing van diabetes type 1. Een auto-immuunziekte waarbij het lichaam de eigen insulineproducerende cellen in de alvleesklier vernietigt. Als hiervoor een oplossing komt, is dat levensveranderend voor de ruim honderdduizend Nederlanders met deze vorm van diabetes. Zo ook voor vader Bart Huitsing en zijn zoon Melle. Zij hebben allebei diabetes type 1 en genezing zou voor hen een wereld van verschil betekenen.

"Dit zou echt het allerbeste nieuws ooit zijn," vertelt Bart Huitsing tegen Hart van Nederland. De Nijmegenaar leeft zelf al 30 jaar met diabetes type 1 en ook zijn 14-jarige zoon Melle heeft de ziekte. "Het houdt je toch de hele dag bezig. Want leven met een insulinepen of pomp is gewoon dweilen met de kraan open." De doorbraak in het onderzoek zou een stap in de goede richting zijn. "Maar we zijn er nog lang niet."

Tekort donoren opgelost

Een klinische studie heeft voorlopige, maar veelbelovende resultaten geboekt. De in het laboratorium gekweekte insulineproducerende cellen kunnen deze vorm van diabetes mogelijk genezen. Baanbrekend nieuws voor mensen met diabetes type 1, omdat daarmee het tekort aan menselijke donoren zou kunnen worden opgelost.

Volgens het Diabetes Fonds geeft dit onderzoek nieuwe hoop op genezing. "We zijn er nog niet, er zijn nog veel stappen te zetten. Maar elke stap brengt ons dichterbij een wereld waarin iedereen vrij is van diabetes," laat een woordvoerder aan Hart van Nederland weten.

Bart volgt de ontwikkelingen rond diabetes type 1 al jaren op de voet. Hij heeft talloze onderzoeken voorbij zien komen. Vaak futuristisch, maar deze doorbraak biedt echt perspectief. "Dit is een van de weinige onderzoeken waar ik meer vertrouwen in heb. Dit voelt als een concretere stap richting de toekomst."