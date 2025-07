Aman leeft nog dankzij donornier van Akim, die hij vond via sociale media

Hoewel het aantal nierdonoren de afgelopen jaren is toegenomen, overlijden jaarlijks nog altijd zo’n tweehonderd patiënten omdat een transplantatie te laat komt. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nierstichting.

Ondanks een stijging in het aantal geregistreerde donoren sinds de invoering van de nieuwe donorwet, is het aanbod nog altijd onvoldoende. Volgens de Nierstichting wachten momenteel ruim 1.100 mensen op een niertransplantatie.

De organisatie is daarom een campagne begonnen om het gesprek op gang te brengen over nierdonatie bij leven. Daarbij staat bewustwording centraal. Een nier afstaan terwijl je leeft kan volgens de stichting veilig, en heeft weinig gezondheidsrisico’s. Jaarlijks doen al zo’n 500 mensen dit, vaak voor een familielid. Maar het blijft een zwaar besluit dat ook relaties onder druk kan zetten.

Oproep via social media

Toen de destijds 36-jarige Aman in 2022 te horen kreeg dat zijn nierfunctie nog maar 9 procent was, startte hij direct met dialyse en begon een intensieve zoektocht naar een donor. Familie bleek geen optie, dus plaatste hij een oproep op social media, die duizenden keren werd gedeeld. Via die weg ontmoette hij Akim, met wie het meteen klikte. Na uitgebreid onderzoek bleek Akim geschikt en schonk hij, zonder twijfels, zijn nier. De transplantatie verliep succesvol en Aman heeft inmiddels weer energie voor zijn gezin, werk en hobby’s. Tussen de twee mannen ontstond een hechte band, ze beschouwen elkaar inmiddels als familie.

Volgens medisch specialisten is het belangrijk dat mensen goed worden voorgelicht en niet denken dat je alleen aan familie kunt doneren. Ook willen ze benadrukken dat donornieren van levende personen gemiddeld langer meegaan dan die van overleden donoren.