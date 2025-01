José (70) wacht al een jaar op levensreddende donornier: 'Ik voel me geleefd'

Jarenlang functioneerde de enige nier van de 70-jarige José goed genoeg om haar gezond te houden, maar uiteindelijk begon haar gezondheid achteruit te gaan. Door de lange wachtlijsten voor een donornier en de vele teleurstellingen onderweg besloot José een oproep te plaatsen op sociale media, op zoek naar een levensreddende donor. Nu, een jaar later, is de situatie helaas onveranderd: José wacht nog steeds op een nieuwe nier.

"Ik ben moe", zegt José die drie keer per week in het dialysecentrum is. Sinds juni vorig jaar heeft ze de dialyse nodig omdat haar overgebleven nier het niet meer aan kan. "Dat wil je niet. Je leven is dan gewoon voorbij. Het zijn drie dagen in de week waar je vier uur lang vastzit in een stoel met naalden in je lichaam zit aan zo'n machine. Het is vreselijk. Ik voel me echt geleefd."

José staat op de wachtlijst voor een donornier en deed vorig jaar een oproep voor een vrijwillige donatie bij leven. Hoewel ze reacties ontving, leidde geen enkele daarvan tot een match. "Er waren zeker serieuze reacties," vertelt ze, "maar uiteindelijk ging het toch niet door. Een van de mensen was een jong meisje dat er helemaal achter stond en wist wat ze deed. Maar omdat ze nog een kinderwens had, werd het niet goedgekeurd."

Wachtlijst

De cijfers onderstrepen hoe groot de nood is. Tot en met december 2024 stonden 1.067 mensen op de wachtlijst voor een donornier, meldt de Nederlandse Transplantatiestichting. Daarnaast zijn er nog eens 2.321 patiënten die wel een nier zoeken, maar nog niet op de wachtlijst staan omdat hun situatie dat op dit moment niet toelaat. Bijvoorbeeld omdat hun gezondheid nog net goed genoeg is. In 2024 zijn er in totaal 1.125 nieren getransplanteerd.

Stichtingen zoals Doneer een nier bij leven proberen mensen zoals José te helpen. "We bestaan nu vierenhalf jaar," zegt voorzitter René de Bruijn. "In die tijd hebben we veel verschillende verhalen gehoord. We kunnen nooit garanderen dat het lukt, maar elke match betekent een persoon minder op de wachtlijst." Tot nu toe zijn dankzij de stichting veertig mensen geholpen, uit de 108 aanmeldingen die ze hebben ontvangen.

Hoop

José hoopt dat haar oproep toch iets teweegbrengt. "Mensen denken vaak dat als iets op televisie komt, er wel genoeg anderen zijn die reageren. Maar dat is niet zo. Toch hoop ik dat er iemand is die me wil helpen."