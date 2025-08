Tygo (19) overleed en doneerde organen, zijn ouders willen weten: wie kreeg ze?

Tygo was 19 jaar oud toen hij op 2 september 2024 overleed aan de gevolgen van een ernstig ongeluk. Zijn ouders, Arvid en Joyce, leven sindsdien met intens verdriet, maar ook met één blijvend verlangen: ze hopen in contact te komen met de mensen die dankzij hun zoon nu verder kunnen leven. Tygo wilde donor zijn, en na zijn overlijden werden zijn hartspier, hartkleppen en ogen gedoneerd.

Hoewel Arvid en Joyce dankbaar zijn dat Tygo kon doneren, blijft er een grote vraag hangen: wie leven er nu verder met delen van hun zoon? Vanwege de wettelijke anonimiteit tussen donor en ontvanger kregen zij geen informatie over wie de organen heeft ontvangen. Via sociale media deden zij daarom een oproep, onder het motto: niet geschoten is altijd mis.

Tygo lag na een ongeluk weken in het ziekenhuis. "Zijn organen knapten weer op, maar zijn hersenen niet. Hij zou een kasplantje zijn en dat wilde hij niet", vertellen Arvid en Joyce aan Hart van Nederland. "Nadat we de loodzware keuze hadden gemaakt om met zijn medische behandelingen te stoppen, werd hij naar een hospice gebracht. Uiteindelijk overleed Tygo op maandag 2 september 2024."

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Zijn ogen, hartkleppen en grote hartspier konden gedoneerd worden. "Dat is iets wat Tygo echt wilde: een ander helpen. Zo was hij altijd al."

Dichtgetimmerd

Maar nu blijft er een grote vraag over: wie heeft Tygo geholpen? "Ons stukje dna zit in Tygo en nu is dat stukje ook gedoneerd, maar waar en bij wie? We zouden dit zo graag willen weten." Natuurlijk respecteren Tygo's ouders het als de ontvangers geen contact willen, vertellen ze. "Wellicht wil de ontvanger ons ook wel graag spreken, maar dat weten we nu niet. Het systeem is zo dichtgetimmerd voor nabestaanden en ontvangers."