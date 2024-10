Dode door hamburger in Amerikaanse McDonald's, hoe kan dat?

In de Verenigde Staten heeft een ernstige uitbraak van de E. coli-bacterie tot de dood van een persoon geleid en tientallen anderen ziek gemaakt. De uitbraak wordt gelinkt aan hamburgers van fastfoodketen McDonald's, meldt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC.

Het is goed mogelijk dat er op het geld in je portemonnee poepbacteriën zitten. Darmbacterie E.coli voelt zich namelijk erg thuis op eurobiljetten, zie je in de bovenstaande video.

In totaal zijn 49 mensen getroffen, waarvan tien in het ziekenhuis zijn opgenomen. Een oudere inwoner van Colorado is overleden.

Volgens de CDC hebben alle slachtoffers voorafgaand aan hun klachten Quarter Pounders van McDonald's gegeten. Onderzoekers vermoeden dat de besmetting is veroorzaakt door gesneden uien of rundvlees in de hamburgers. Volgens de fastfoodketen zelf hangt de uitbraak samen met besmette uien van een toeleverancier. Er worden uit voorzorg geen Quarter Pounders verkocht in de getroffen regio's.

Slachtproces

Linda Verhoef, bijzonder hoogleraar microbiële voedselveiligheid en werkzaam bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), legde woensdagmiddag bij radioprogramma Nieuws en Co uit dat de E. coli-bacterie op verschillende manieren in voedsel kan belanden. "De bacterie komt voor in de darmen van dieren. Tijdens het slachtproces kunnen de darmen worden geraakt, waardoor de darminhoud op het karkas terechtkomt. Via mest of grondwater kan de bacterie ook op gewassen, zoals uien, belanden," aldus Verhoef.

Hoewel hamburgers in principe voldoende verhit worden om bacteriën te doden, kan de E. coli-bacterie in gehaktvlees soms aan de binnenkant van de hamburger zitten door het malen van het vlees. "Als het vlees niet grondig wordt verhit, kan de bacterie overleven en mensen ziek maken," voegt Verhoef toe.

Bacterie in Nederland

Ook in Nederland komt de poepbacterie soms voor. Deze maand kregen inwoners van Apeldoorn, Purmerend en Noord-Limburg het advies om drinkwater eerst drie minuten te koken door de bacterie.

Toch hoeven we ons niet meteen grote zorgen te maken. Verhoef benadrukt dat de meeste mensen weinig merken van een E. coli-infectie, maar dat specifieke stammen van de bacterie, zoals in dit geval, ernstige klachten kunnen veroorzaken, variërend van buikkrampen en diarree tot nierproblemen. "De voedselveiligheid in Nederland is van een hoog niveau, maar dat geeft geen garantie. Er is altijd een kans."

Hart van Nederland | ANP