MDL Fonds wil dat meer mannen in grote steden darmkankertest doen

Mannen in de grote steden moeten zich vaker laten controleren op darmkanker, vindt het MDL Fonds. De deelname aan het bevolkingsonderzoek voor de ziekte is schrikbarend laag, zegt de organisatie, die vroeger Maag Lever Darm Stichting heette. Het fonds komt daarom met een campagne. Die wordt donderdag gelanceerd.

Mensen worden voor het eerst uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek voor darmkanker wanneer ze 55 jaar oud zijn. Landelijk gaat ruim 56 procent van de mensen in op die eerste uitnodiging. Maar in Rotterdam komt bijvoorbeeld maar 36 procent van de mannen opdagen, aldus het MDL Fonds.

Als je wacht tot je klachten krijgt, ben je vaak al te laat. Manon Spaander (NVMDL)

Manon Spaander, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL), zegt in een verklaring dat de cijfers laten zien "dat we een grote groep mannen in de stad simpelweg niet bereiken. Als je wacht tot je klachten krijgt, ben je vaak al te laat."

Volgens Spaander heeft de lage opkomst te maken met "onwetendheid, taalbarrières, culturele drempels en een grotere groep sociaal kwetsbare inwoners". Darmkanker wordt daardoor vaak pas laat ontdekt, en dan hebben patiënten minder kans om te genezen.

Peter voelde zich kerngezond, maar hij bleek darmkanker te hebben. Dankzij het bevolkingsonderzoek was hij er op tijd bij:

2:19 Peter voelde zich kerngezond, maar test vond kanker: 'Daardoor was ik er op tijd bij'

BN'ers

De campagne heeft twee ambassadeurs. Dit zijn presentator en komiek André van Duin (78), bij wie in 2020 darmkanker werd vastgesteld, en oud-voetballer Ahmed Ammi (45), die vorig jaar te horen kreeg dat hij darmkanker heeft. Zij moeten andere mannen aansporen om zich te laten testen. Het MDL Fonds trekt ook met een 12 meter lange darm door het land om aandacht te vragen.