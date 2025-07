Peter voelde zich kerngezond, maar test vond kanker: 'Daardoor was ik er op tijd bij'

De bevolkingsonderzoeken naar darm-, borst- en baarmoederhalskanker redden jaarlijks duizenden mensenlevens en zorgen voor een flinke besparing in de zorg, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Vooral het onderzoek naar darmkanker is effectief: het voorkomt veel ziektegevallen en leidt tot behandeling in een vroeger stadium. Toch daalt de opkomst, vooral onder mannen.

Peter is een van de mensen wiens leven is gered. Hij is een sterke brandweerman die zich kerngezond voelde. "Na mijn 55ste kreeg ik zo’n envelopje van het bevolkingsonderzoek. Het stelde niks voor: beetje ontlasting opsturen en klaar", vertelt hij.

Maar er werden bloedspoortjes gevonden. In het ziekenhuis bleek hij een tumor te hebben. "25 centimeter darm eruit, daarna uitzaaiingen in mijn buik, zware chemo, 650 pillen. Ik werd steeds zieker, maar ik wist waar ik het voor deed. Dankzij dat simpele onderzoek ben ik er op tijd bij geweest."

Volgens het Erasmus MC besparen de bevolkingsonderzoeken de maatschappij jaarlijks naar schatting 60 miljoen euro, ondanks de miljoenen aan screeningskosten. Vroege opsporing voorkomt dure behandelingen en zorgt ervoor dat mensen langer én beter leven met of na kanker.

Lichtere behandeling en betere levenskwaliteit

Stichting Darmkanker juicht het onderzoek toe. Volgens de organisatie betekent een vroege ontdekking vaak een lichtere behandeling en betere levenskwaliteit. "De impact van darmkanker is enorm, fysiek én mentaal. We willen het liefst voorkomen dat mensen ziek worden, en het bevolkingsonderzoek is daarbij van groot belang." De stichting pleit ervoor om de startleeftijd van het onderzoek te verlagen van 55 naar 50 jaar.