Eerder je darmen laten testen, kan levens redden: Linda weet er alles van

Hoe eerder je erbij bent, hoe beter. Dat is zeker zo bij het vroegtijdig ontdekken van kanker en al helemaal in het geval van darmkanker. Het bevolkingsonderzoek voor het ontdekken van die verschrikkelijke ziekte heeft nu een startleeftijd van 55, maar dit zou net als in andere delen van Europa eigenlijk 50 jaar moeten worden.

Met eerder onderzoek kunnen in ons land namelijk ieder jaar 150 levens gered worden en voor een nog grotere groep kan een behandeling minder heftig zijn. Want dát die heftig kan zijn, weet Linda Seij maar al te goed, vertelt ze in bovenstaande video.

Het is 2017 als de Lochemse het afschuwelijke nieuws te horen krijgt: ze heeft endeldarmkanker. En dat was een grote schok. "De arts in het ziekenhuis zei na het onderzoek: 'mevrouw, ik heb slecht nieuws'. Ik dacht nog dat hij het tegen iemand had die achter mij stond. Maar hij zei het echt tegen mij. Ik wilde het niet geloven. Ik voelde verdriet, boosheid en gaf grote weerstand."

Na een succesvolle behandeling is Linda gelukkig weer genezen. Maar, door de sterke bestralingen en vele chemotabletten die ze heeft gekregen, is er ook veel in haar lichaam kapotgegaan. Ze heeft nog dagelijks te maken met de nasleep. "Ik kan niet te lang meer staan, ik kan niet meer tegen grote groepen mensen en schiet altijd in paniek als we spontaan ergens naartoe gaan, want: hoe zit het daar met het toilet?" Maar die problemen laten Linda niet tegenhouden haar verhaal te delen, "want dit moet bekendheid krijgen. Die leeftijd moet omlaag".

Leeftijd moet omlaag

De Maag Lever Darmstichting wil, mede door verhalen als die van Linda, daarom graag de testleeftijd verlaagd zien worden. Dinsdag hebben ze daarom een petitie aangeboden in de Tweede Kamer. Volgens de stichting kregen vorig jaar 700 mensen tussen de 50 en 54 jaar de diagnose darmkanker, bij 65 procent daarvan was de ziekte zelfs al uitgezaaid.

"Omdat zij te jong waren voor het bevolkingsonderzoek darmkanker, dat pas vanaf 55 jaar begint. Dit kost mensenlevens. Daarom eisen wij dat de leeftijd voor het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt verlaagd naar 50 jaar", aldus de Maag Lever Darmstichting. De petitie is ruim 50.000 keer ondertekend.