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Belangengroep stelt minister aansprakelijk voor datalek bevolkingsonderzoek

Zorg

Vandaag, 17:44

Women's Right Collective stelt VWS en laboratorium Clinical Diagnostics aansprakelijk voor de gevolgen van het datalek bij een bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens een van de initiatiefnemers en advocaat Ina Brouwer is dit de eerste formele stap richting een eerder aangekondigde massaclaim.

Bij de hack in 2025 werden medische gegevens van honderdduizenden vrouwen buitgemaakt. Volgens WRC is er, ondanks toezeggingen van Bevolkingsonderzoek Nederland, ruim een jaar later nog altijd geen volledig beeld van de impact. "Dat is verontrustend", aldus de organisatie.

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Schadevergoeding voor gedupeerden

WRC wil schadevergoedingen voor gedupeerden en duidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor de beveiliging van de gegevens. De betrokken partijen zijn per brief aansprakelijk gesteld. Als er binnen drie weken geen reactie komt of geen overleg op gang komt, volgt een dagvaarding, zegt Brouwer.

Ondertussen mag Clinical Diagnostics weer meewerken aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Sophie Hermans (Volksgezondheid) voldoet het laboratorium inmiddels weer aan de veiligheidseisen.

Tekortkomingen opgelost

In juni meldde de VVD-minister nog dat het laboratorium niet aan alle beveiligingseisen voldeed. Inmiddels zijn de tekortkomingen verholpen, waardoor Clinical Diagnostics de onderzoeken weer mag uitvoeren.Doordat het laboratorium tijdelijk was uitgesloten van deelname aan het bevolkingsonderzoek, liepen de wachttijden voor vrouwen op. Nu kunnen zij weer sneller worden uitgenodigd, meldt Bevolkingsonderzoek Nederland. "Vrouwen in Nederland op tijd én veilig een baarmoederhalskankeronderzoek aanbieden, dat is voor ons het allerbelangrijkste", zegt bestuursvoorzitter Elza den Hertog. "Ik ben blij dat we dit nu weer kunnen doen."

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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