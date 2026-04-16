'Minder nieuwe kankergevallen dan verwacht ondanks bevolkingsgroei'

Zorg

Vandaag, 07:09

Vorig jaar kregen in Nederland ruim 134.000 mensen de diagnose kanker. Dat aantal ligt lager dan verwacht op basis van de bevolkingsgroei, meldt het AD. Toch is er volgens deskundigen nog geen reden om te juichen.

Uit cijfers over 2025 blijkt dat darm- en longkanker minder vaak worden vastgesteld. Tegelijkertijd neemt het aantal gevallen van huid- en prostaatkanker juist toe. "Het lijkt erop dat we de grootste stijging in de kans om kanker te krijgen achter de rug hebben", zegt Otto Visser, hoofd van de Nederlandse Kankerregistratie van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), in de krant. "We hebben die piek gehad, maar we zitten nog steeds op een hoog niveau."

Jade Kops is ongeneeslijk ziek door kanker. Haar inspirerende verhaal zie je in deze video:

Lichte daling

In totaal kregen 134.756 mensen vorig jaar de diagnose kanker. Dat is vrijwel evenveel als een jaar eerder, terwijl de bevolking in dezelfde periode met ongeveer 100.000 mensen groeide. Gecorrigeerd voor het aantal inwoners is er sinds 2022 sprake van een lichte daling.

Door Redactie Hart van Nederland

