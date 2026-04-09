Kersverse vader Koen is ongeneeslijk ziek: 'Kan mijn kind niet oud zien worden'

Bij kankerpatiënten denk je misschien niet meteen aan een jongvolwassenen. Toch krijgen tienduizenden mensen op deze leeftijd te maken met de ziekte. Deze groep loopt na de diagnose en tijdens de behandeling tegen andere gevolgen aan dan senioren of kinderen. Daarom wordt er deze week extra aandacht gevraagd voor jongvolwassenen met kanker en de impact van de ziekte.

Jongvolwassenen delen steeds vaker hun ervaringen met kanker. Zo ook de 29-jarige Koen Derks-Janssen uit Arnhem. Hij kreeg 2 jaar geleden, één dag na zijn 27e verjaardag, te horen dat hij hersenkanker heeft en ongeneeslijk ziek is. Volgens hem is de extra aandacht voor kanker bij jongvolwassenen een goede ontwikkeling.

De zogeheten AYA's (Adolescents & Young Adults) kampen namelijk nog lange tijd met de gevolgen van kanker en de behandeling, zoals vruchtbaarheid, verminderd inkomen en impact op relaties. Bijna 70.000 kankerpatiënten in Nederland kregen de diagnose van de ziekte op jongvolwassen leeftijd: van 18 tot en met 39 jaar.

Kersverse vader

Door deze gevolgen, speelden ook bij Koen vragen over de toekomst, bijvoorbeeld of hij nog kinderen kon krijgen. "Je hebt bepaalde doelen: een woning kopen, trouwen en kinderen krijgen", vertelt hij aan Hart van Nederland. "Dat zijn ingewikkelde punten als je jong en ziek bent."

Vanwege de kinderwens van Koen en zijn vrouw Bionda heeft hij voor de start van de chemotherapie zijn zaadcellen laten invriezen. Drie weken geleden is hij kersverse vader geworden. "Dat is het allermooiste, ik ben een heel gelukkig man. Je wilt je kind oud zien worden of opa worden. Dat zijn dingen die ik waarschijnlijk niet mee ga maken. Maar ik voel me nu goed, ben heel positief en kan extra genieten van iedere dag."

In bovenstaande video vertelt Koen over zijn kankerdiagnose op jonge leeftijd en welke impact dat heeft op zijn leven.