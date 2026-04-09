Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Kersverse vader Koen is ongeneeslijk ziek: 'Kan mijn kind niet oud zien worden'

Zorg

Vandaag, 16:54 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Bij kankerpatiënten denk je misschien niet meteen aan een jongvolwassenen. Toch krijgen tienduizenden mensen op deze leeftijd te maken met de ziekte. Deze groep loopt na de diagnose en tijdens de behandeling tegen andere gevolgen aan dan senioren of kinderen. Daarom wordt er deze week extra aandacht gevraagd voor jongvolwassenen met kanker en de impact van de ziekte.

Jongvolwassenen delen steeds vaker hun ervaringen met kanker. Zo ook de 29-jarige Koen Derks-Janssen uit Arnhem. Hij kreeg 2 jaar geleden, één dag na zijn 27e verjaardag, te horen dat hij hersenkanker heeft en ongeneeslijk ziek is. Volgens hem is de extra aandacht voor kanker bij jongvolwassenen een goede ontwikkeling.

De zogeheten AYA's (Adolescents & Young Adults) kampen namelijk nog lange tijd met de gevolgen van kanker en de behandeling, zoals vruchtbaarheid, verminderd inkomen en impact op relaties. Bijna 70.000 kankerpatiënten in Nederland kregen de diagnose van de ziekte op jongvolwassen leeftijd: van 18 tot en met 39 jaar.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door deze gevolgen, speelden ook bij Koen vragen over de toekomst, bijvoorbeeld of hij nog kinderen kon krijgen. "Je hebt bepaalde doelen: een woning kopen, trouwen en kinderen krijgen", vertelt hij aan Hart van Nederland. "Dat zijn ingewikkelde punten als je jong en ziek bent."

Vanwege de kinderwens van Koen en zijn vrouw Bionda heeft hij voor de start van de chemotherapie zijn zaadcellen laten invriezen. Drie weken geleden is hij kersverse vader geworden. "Dat is het allermooiste, ik ben een heel gelukkig man. Je wilt je kind oud zien worden of opa worden. Dat zijn dingen die ik waarschijnlijk niet mee ga maken. Maar ik voel me nu goed, ben heel positief en kan extra genieten van iedere dag."

In bovenstaande video vertelt Koen over zijn kankerdiagnose op jonge leeftijd en welke impact dat heeft op zijn leven.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Drukte bij kapper Wormerveer: tientallen mensen doneren aan kankerpatiënten
Drukte bij kapper Wormerveer: tientallen mensen doneren aan kankerpatiënten
Jonge vrouwen krijgen veel vaker kanker dan mannen
Jonge vrouwen krijgen veel vaker kanker dan mannen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.