Zo lang hebben Nederlanders vakantie nodig om écht weer op te laden

Nederlandse werknemers hebben gemiddeld bijna twee weken vakantie nodig om volledig te herstellen van hun werk. Dat meldt het AD op basis van onderzoek van hr- en salarisdienstverlener SD Worx onder duizend Nederlandse werknemers. Het onderzoek maakt deel uit van een Europees onderzoek in zestien landen.

Gemiddeld geven werknemers aan 13,7 vakantiedagen nodig te hebben om weer helemaal op te laden. Daarbij zijn er duidelijke verschillen tussen leeftijdsgroepen. Jongeren tot en met 25 jaar zeggen gemiddeld tien dagen nodig te hebben om te herstellen, terwijl werknemers tussen de 50 en 64 jaar aangeven pas na ongeveer vijftien dagen weer volledig uitgerust te zijn.

Volgens Stephanie Lasschuijt, hr-manager bij SD Worx Nederland, laat het onderzoek zien hoeveel vrije dagen werknemers nodig hebben om weer met frisse energie aan de slag te gaan. Zij adviseert daarom om minimaal één keer per jaar twee weken aaneengesloten vakantie op te nemen. In sommige cao's is dat zelfs vastgelegd. Zo hebben onder meer verpleegkundigen en medewerkers in de bouw recht op drie weken aaneengesloten verlof.

Verschil per persoon

Toch is de ideale vakantieduur volgens deskundigen niet voor iedereen hetzelfde. Arbeids- en organisatieadviseur Willem Goedhart van Arbo Unie wijst er in het AD op dat wetenschappelijk onderzoek uitgaat van ongeveer acht dagen om te herstellen van werk. Hoe lang iemand daadwerkelijk nodig heeft, hangt onder meer af van het soort werk en de mentale belasting.

Volgens Goedhart hebben veel mensen tegenwoordig meer tijd nodig om op te laden, omdat het werk intensiever is geworden. "Vroeger wachtte je rustig tot je computer was opgestart of haalde je tussendoor een kop koffie. Dat soort korte herstelmomenten zijn er steeds minder."

Ook de manier waarop vakantie wordt ingevuld, speelt volgens hem een rol. Een actieve vakantie kan juist helpen om sneller los te komen van het werk. "Tijdens een skivakantie zijn veel mensen door de sport en de omgeving hun werk op de eerste dag al vergeten."