Prachtige winterse landschappen in Limburg: 'Je hoeft er niet voor naar Oostenrijk'

Normaal is het laagseizoen, maar nu zijn er toch wat last minute boekingen bij de vakantieparken in het zuiden van Limburg. Dat komt natuurlijk door het prachtige winterse witte weer. Mensen genieten volop en maken zich op voor een weekeind vol winterse taferelen.

Hart van Nederland nam een kijkje bij meerdere vakantieparken in Limburg, is te zien in bovenstaande video. "Je hoeft er niet voor naar Oostenrijk", lacht een lastminute bezoeker.

"Ik kom speciaal voor de sneeuw hierheen, het is natuurlijk heel prachtig", zegt iemand uit Gelderland. Iemand anders had al een verblijf geboekt, maar is positief verrast door de mooie winterse landschappen. "We gingen een weekend weg voor mijn verjaardag, maar dit is echt een verjaardagscadeautje."

Maar in een caravan tijdens dit weer? Dat is toch wel koud. "Maar als we dichtbij elkaar zitten, krijgen we het vanzelf warm", lacht een vrouw.