Onderzoek: wij ergeren ons massaal aan vakantievierende Nederlanders

Klagen over het eten, luidruchtig zijn of alleen maar bezig zijn met geld. Uit onderzoek van CheapTickets.nl blijkt dat maar liefst 69 procent van alle Nederlanders zich ergert aan het gedrag van landgenoten op vakantie. Ongeveer een derde van hen irriteert zich zelfs zo bovenmatig dat zij dit gedrag een van de grootste vakantie-ergernissen noemen.

In deze video zie je wat Nederlanders met hun vakantiegeld doen.

Vooral jongeren zijn kritisch: 78 procent van hen stoort zich aan andere Nederlandse vakantiegangers. Ook onder de overige ondervraagden geeft 69 procent aan zich regelmatig te ergeren. Volgens Mira van Houwelingen, chief Marketing Officer bij CheapTickets.nl, is de typische Nederlander op vakantie makkelijk te herkennen: "Die ene buurman die steeds langskomt voor een praatje, ouderen met paspoorten en landkaarten in heuptasjes of lallende vriendengroepen."

Veel mensen gaan juist op vakantie om er even tussenuit te zijn. "Het laatste wat je dan wilt, is het gevoel hebben dat je toch nog thuis bent", aldus Van Houwelingen. "Misschien vinden we landgenoten juist zo irritant omdat we onszelf in hen herkennen."

Vermijdingsgedrag

Het blijft helaas niet bij een incidentele ergernis, 36 procent van de Nederlanders schijnt weleens een negatieve reiservaring gehad te hebben door hun landgenoten. Maar liefst 4 op de 10 respondenten zou er alles aan doen om hun andere Nederlanders te ontwijken.

"Vaak luidruchtig en een tikkeltje asociaal", zo omschrijft een respondent het gedrag van vakantievierende Nederlanders. Een ander ergert zich aan de weigering om zich aan te passen aan de lokale cultuur, gewoonten en gebruiken. Weer iemand anders vindt het opvallend dat het Engels vaak van slechte kwaliteit is en dat er constant geklaagd wordt over het weer en de prijzen.

Maar liefst 1 op de 5 respondenten zou zelfs bereid zijn om extra te betalen voor een vakantie, mits ze de zekerheid hebben dat de reis volledig vrij is van landgenoten.