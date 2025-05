Vakantiegangers opgelet: nieuwe 'superflitspaal' op komst in Frankrijk

Vakanties naar Frankrijk kunnen door een nieuwe technische ontwikkeling mogelijk nóg duurder worden. Een nieuwe, met kunstmatige intelligentie uitgeruste flitspaal kan meerdere overtredingen tegelijkertijd waarnemen én beboeten.

Vakantiegangers die terug komen uit Frankrijk moeten ook opletten wat ze per ongeluk in hun bagage meenemen. Een gezin uit Den Haag had een hagedis als verstekeling, zoals te zien in bovenstaande video.

Duizenden flitspalen in Frankrijk krijgen zo'n update, meldt de Franse autorijdersbond 40 Millions d'automobilistes. Binnenkort kunnen ze niet alleen de snelheid meten, maar ook controleren of automobilisten voldoende afstand houden op hun voorganger, of ze hun gordel dragen en zien als ze een mobiele telefoon vasthouden tijdens het rijden.

Voor elke overtreding staat een boete van 135 euro, en aftrek van drie rijbewijspunten. In theorie kan een weggebruiker die het héél bont maakt, door één flitspaal in één keer een boete van 540 euro oplopen.

Kritiek

In Frankrijk is ook kritiek op de nieuwe palen. Zo stelt de autorijdersbond dat er onterechte boetes kunnen worden uitgedeeld. "Wat als een automobilist wordt ingehaald door een andere automobilist, die voor hem invoegt zonder de veiligheidsafstand in acht te nemen? Dan is het juist de ingehaalde chauffeur die wordt bestraft, ook al is hij het slachtoffer."