Vakantiegangers opgelet: dit moet je weten over het noodpaspoort

Ga jij binnenkort op vakantie? Vergeet dan niet je paspoort en check een paar weken van tevoren hoelang je paspoort nog geldig is. Voor sommige landen moet je reisdocument nog zeker zes maanden geldig zijn. Mocht je je paspoort toch vergeten of is die niet lang genoeg meer geldig, dan moet je een nooddocument aanvragen. Maar hoe doe je dat precies? Hart van Nederland zet de belangrijkste informatie op een rij.

Het was de afgelopen tijd druk op Schiphol. Zo vlogen Nederlanders tijdens het paasweekend massaal uit (zie bovenstaande video).

Een noodpaspoort is een tijdelijk reisdocument dat alleen geldig is voor de reis waarvoor je die aanvraagt. Het document is maximaal één jaar geldig, maar je kunt het in Nederland niet gebruiken als identiteitsbewijs. Je kunt een noodpaspoort aanvragen als je een Nederlandse nationaliteit hebt en niet meer op tijd een nieuw paspoort of ID-kaart (ook niet met spoed) kunt regelen via de gemeente. Voor dit nooddocument betaal je 59 euro.

Hoe vraag je een noodpaspoort aan?

Als je een noodpaspoort nodig hebt, neem dan eerst contact op met de ambassade of het consulaat van het land waar je naartoe reist. Verzamel vervolgens alle benodigde documenten. Je moet namelijk kunnen bewijzen dat je niet (met spoed) een nieuw reisdocument kon aanvragen en dat je reis niet verzet kan worden. Neem daarom je vliegticket of hotelreservering mee.

Neem ook andere reisdocumenten mee, zoals een geldig Nederlands rijbewijs en een recente pasfoto. Kun je geen identificerende documenten meenemen? Zorg er dan voor dat je een gewaarmerkte kopie hebt van een recente aanvraag voor een nieuw reisdocument (in een envelop). De envelop moet gesloten en verzegeld zijn door de gemeente.

Als je alle documenten hebt verzameld, bel dan met de Koninklijke Marechaussee en ga met je bewijsstukken naar een van de afgiftepunten, zoals Schiphol of Eindhoven Airport. Als alles klopt, kun je op vakantie gaan met het noodpaspoort. Na je reis lever je het document weer in bij de Marechaussee.

Buitenland aanvraag

Ben je in het buitenland en verlies je je paspoort? Maak je dan geen zorgen. Ook daar kun je een noodpaspoort krijgen via de Nederlandse ambassade of het consulaat.

Als je in Caribisch Nederland verblijft, kun je de aanvraag doen bij de afdeling burgerzaken. En ben je op vakantie op Aruba, Curaçao of Sint Maarten? Dan kun je terecht bij het Kabinet van de Gouverneur.

Kun je niet op tijd een noodpaspoort krijgen, dan ontvang je een laissez-passer. Voor meer informatie kun je terecht bij de Koninklijke Marechaussee.