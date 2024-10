Tienduizenden mensen krijgen brief om nieuw paspoort te controleren, mogelijk ongeldig

Tienduizenden mensen hebben van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens een brief ontvangen om hun paspoort te controleren. Mogelijk is hun paspoort namelijk ongeldig. Het gaat specifiek om mensen die tussen 30 september en 8 oktober een nieuw paspoort hebben afgehaald. De belangrijke ribbels kunnen op het paspoort ontbreken.

Het is volgens de dienst naar schatting bij 100 tot 120 paspoorten het geval. Bij paspoorten die in die dagen mogelijk door gemeenten zijn verstrekt, ontbreken de ribbels die erop horen te zitten, dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken na berichtgeving van AT5.

42.000 mensen een brief gestuurd

De ribbels zitten niet op de paspoorten door een productiefout. Of alle incomplete paspoorten al zijn opgehaald is niet bekend. Hoeveel mensen dus rondlopen met een incompleet identiteitsdocument valt niet te zeggen. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) heeft zo'n 42.000 mensen een brief gestuurd met daarin het verzoek of ze hun paspoort willen controleren. De ribbels op het paspoort zijn nieuw. De bedoeling is onder meer dat mensen die niet goed kunnen zien het document hierdoor makkelijker kunnen gebruiken.

Foutief paspoort

"We vinden dit een heel vervelende situatie", zegt de woordvoerder van Binnenlandse Zaken, waar de RvIG onder valt. "Ook al gaat het om een relatief klein aantal, we nemen het wel heel serieus." Want volgens hem kan een paspoort zonder ribbeltjes "vervelende situaties" opleveren bij controle aan een buitenlandse grens. Het paspoort voldoet namelijk niet aan de afspraken. Welke gevolgen het dragen van zo'n foutief paspoort heeft, verschilt volgens hem per land.

Mensen hebben het advies gekregen niet met een foutief document te reizen. Ze kunnen kosteloos een spoedpaspoort krijgen.

ANP