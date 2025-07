ZIEN: Megaoperatie, zo wordt de kermis van Tilburg afgebouwd

Het was tien dagen zwieren, zwaaien, rondjes draaien. Maar het zit er nu echt op. Zondag is de Tilburgse Kermis ceremonieel begraven. Nu begint het grote afbreken. De exploitanten zijn al sinds middernacht bezig met het afbouwen van hun attracties. Maar sommige attracties zijn zó groot en ingewikkeld dat het niet 1, 2, 3 opgeruimd is. Daar zijn ze deze maandag nog heel de dag druk mee.

