Kermis met een boodschap: Roze Maandag is meer dan 'het feest van het jaar'

Tilburg viert Roze Maandag: hét feestelijke hoogtepunt van de kermis met volop glitter, roze en muziek. Maar achter het uitbundige feest schuilt ook een serieuze boodschap, benadrukt de nieuwe voorzitter van Stichting Roze Maandag.

Roze Maandag is voor veel mensen het feest van het jaar, maar volgens de organisatie is het ook een moment om stil te staan bij de positie van lhbti-ers, in Nederland en daarbuiten. De stichting roept al jaren dat het feestje "mag schuren". Dat betekent: plezier maken, maar ook prikkelen en aanzetten tot nadenken.

Ook dit jaar komt de stichting weer met een opvallende campagne, in samenwerking met creatief bureau Scheepens. Ze richtten een fictief reisbureau op: Holigays. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor landen waar lhbti-ers nog steeds niet veilig zijn, zoals Oeganda en Maleisië. Via een bijbehorende website kunnen bezoekers zien hoe (on)veilig het is om daarheen te reizen.

De organisatie van Roze Maandag kende dit jaar een flinke wissel: bijna het hele bestuur stapte op. Toch werd er in korte tijd een nieuwe kern gevormd. Tilburger Karel IJsebaert nam de rol van voorzitter op zich. Hij groeide op met Roze Maandag en noemt het ‘cultureel erfgoed’. Hij wil dat het feest toegankelijk en inclusief blijft, maar benadrukt ook de noodzaak om te blijven strijden voor acceptatie.

Onder druk

Roze Maandag is inmiddels veel meer dan alleen confetti en feesttenten. De Pride Walk, het protestonderdeel van de dag, maakt daar nadrukkelijk deel van uit. Duizenden bezoekers lopen mee om zichtbaar te maken dat acceptatie nog altijd niet vanzelfsprekend is. Ook niet in Nederland, waar de acceptatie van queerpersonen volgens de stichting juist onder druk staat.