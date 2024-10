Coming-Outdag: bijna 3 miljoen Nederlanders behoren tot LHBTQIA-gemeenschap

Bijna 18 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder identificeert zich als LHBTQIA, wat neerkomt op zo'n 2,7 miljoen mensen. Dit blijkt uit een groot bevolkingsonderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat voor het eerst cijfers publiceert over deze gemeenschap. De afkorting LHBTQIA staat voor lesbisch, homoseksueel, bi-plus, transgender, queer, intersekse en aseksueel.

Uit de cijfers blijkt dat 272.000 mannen homoseksueel zijn en 106.000 vrouwen zich als lesbisch identificeren. De grootste groep binnen de LHBTQIA-gemeenschap is de bi-plus groep, bestaande uit bijna 1,7 miljoen mensen. Deze groep voelt zich aangetrokken tot meer dan één gender, een term die vroeger vaak werd aangeduid als biseksueel. Daarnaast zijn er 151.000 mensen die transgender zijn, waarvan een derde zich identificeert als non-binair of genderqueer. Dit betekent dat zij zich niet enkel als man of vrouw identificeren.

Op Roze Maandag is het altijd feest in Tilburg. Dragqueens dosten zich helemaal uit voor deze speciale dag, zoals te zien in de video bovenaan.

LHBTQIA'ers wonen relatief vaak in grotere steden en zijn ze jonger dan de gemiddelde Nederlander, blijkt verder uit het onderzoek.

Coming-Outdag

Vrijdag, op Coming-Outdag, wordt wereldwijd aandacht besteed aan het uit de kast komen en de acceptatie van verschillende seksuele oriëntaties en genderidentiteiten.

Ter ere van deze dag hijst de Nederlandse politie op politiebureaus de progress pride-vlag. Bovendien wordt vrijdagavond in iedere provincie een politiebureau verlicht in regenboogkleuren. Hiermee wil de politie bijdragen aan de acceptatie en emancipatie van LHBTQIA'ers. Ook wil de politie de drempel verlagen voor het doen van meldingen of aangifte van discriminatie, intimidatie of geweld tegen deze groepen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP