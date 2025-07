Vrouwentoiletten op Tilburgse Kermis gratis na ophef over 'plasdiscriminatie'

Vrouwen hoeven op de Tilburgse kermis voortaan niet meer te betalen voor een toiletbezoek. Dat laat de gemeente Tilburg zondagochtend weten. Tot nu toe moesten zij nog een euro betalen voor de speciale toiletgebouwen van de gemeente, terwijl mannen terechtkonden bij de vele gratis plaskruizen in de stad. Die scheve situatie zorgde voor flink wat ergernis bij bezoekers, activisten én de Maag Lever Darm Stichting.

Dat vrouwen nu gratis hun plasje kunnen doen op de Tilburgse kermis is te danken aan actiegroep de Dolle Mina’s. Zij versierden zaterdag meerdere plaskruizen met roze linten en plaatsten protestborden bij de toiletten. Volgens de groep kunnen mannen op minimaal 36 plekken hun behoefte doen. Voor vrouwen zijn er slechts twee toiletgebouwen met daarin maar een paar toiletten, en daar moesten zij vaak voor in de rij staan. Maar het ergste: ze moesten er ook nog voor betalen. 1 euro per bezoekje.

De destijds 66-jarige Joke Wiesemann uit Amsterdam kreeg in 2021 een boete voor wildplassen. Tijdens de coronalockdown waren veel toiletgebouwen gesloten, waardoor zij noodgedwongen haar behoefte in de bosjes moest doen. Ze kreeg een boete, maar weigerde die te betalen. In de onderstaande video vertelt ze haar verhaal:

'Nauwelijks voorzieningen voor vrouwen'

Volgens de actiegroep is de situatie niet alleen oneerlijk, maar ook onveilig. "Met zo’n plastuit naast een man in een urinoir is voor veel vrouwen geen optie. Je loopt daarna met dat gebruikte ding in je hand of tas. Dat is geen waardig alternatief", stelt Felmy Laming namens de Dolle Mina’s. "De samenleving bestaat uit 50 procent vrouwen, maar zij krijgen nauwelijks voorzieningen."

De groep krijgt bijval van het MDL Fonds, de voormalige Maag Lever Darm Stichting. "Het is waanzin", zegt directeur Mariël Croon. "We spreken voor vier miljoen mensen met klachten, waarvan honderdduizend met ontstekingen. Het ontbreken van toegankelijke toiletten zorgt ervoor dat velen evenementen mijden." Ze pleit dan ook voor een wettelijke verplichting voor openbare toiletten, net zoals in het buitenland. "Daar is het qua toiletten veel beter geregeld dan hier."

'Geen gezeik, iedereen op de pot'

De Tilburgse wethouder Maarten van Asten, verantwoordelijk voor de kermis, reageerde zondag op sociale media dat het stadsbestuur signalen vanuit de stad serieus neemt. "Geen gezeik, iedereen gratis op de pot!", schrijft hij. "In dit geval: we willen dat iedereen die gebruik wil maken van de extra gemeentelijke toiletvoorzieningen tijdens de kermis, dat zonder te betalen kan doen. Gelijke behandeling, ook als je je behoefte doet!"

De Tilburgse kermis duurt nog tot en met zondag 27 juli.