Geen schaatsen maar een badpak: waaghalzen trotseren ijskoud water

Misschien moet je er met deze temperaturen niet aan denken, maar in Breda laten waaghalzen de schaatsen in het vet staan en kiezen ze voor een badpak. In de Galderse Meren gaan fanatiekelingen op tweede kerstdag namelijk het water in, onder leiding van ijszwemmer Karin van Nassau.

Het gevoel kun je omschrijven als naalden die in je lichaam worden geprikt: het ijskoude water instappen terwijl de gevoelstemperatuur buiten rond de -10 graden ligt. Toch is het niet de eerste keer dat Karin een winterse duik neemt in deze ijskoude temperaturen, en ook dit jaar begeleidt zij een groep fanatiekelingen veilig het water in.

Waarom ze dit doet en hoe ze het ervaart, zie je in bovenstaande video.