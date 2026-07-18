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Moulin Rouge! afgelast na waterschade door sprinklerinstallatie

Ontspanning

Vandaag, 14:19

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Het decor van de musical Moulin Rouge! heeft vrijdag schade opgelopen nadat de sprinklerinstallatie onbedoeld werd geactiveerd. Dat gebeurde als gevolg van een technisch defect, zegt een woordvoerder van Stage Entertainment na berichtgeving van RTV Utrecht.

De sprinklerinstallatie heeft "gedurende lange tijd staan sproeien" en zette het podium in het Utrechtse Beatrix Theater onder water. Het incident deed zich vlak voor een voorstelling voor, die daardoor niet door kon gaan. Ook de shows van zaterdag gaan niet door. "En die van zondag naar verwachting ook", vervolgt de woordvoerder.

Schade wordt in kaart gebracht

Omdat Moulin Rouge! nog maar twee weken loopt, is bovendien onduidelijk of de musical überhaupt nog kan worden opgevoerd. Momenteel wordt in kaart gebracht hoe groot de schade precies is. Stage Entertainment hoopt later zaterdag meer duidelijkheid te kunnen geven.

De voorstelling ging in september 2024 in première en trok sindsdien meer dan 650.000 bezoekers.

Door ANP

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