Vierdaagsecampings gaan weer open: in Malden staan ze al vroeg in de rij

Het gras is gemaaid, de toiletten en douchehokjes staan klaar en de eerste caravans staan al in de rij. De Vierdaagsecampings gaan vanaf zaterdag weer open. Ook hier in Malden, waar jaarlijks duizend mensen verblijven tijdens de wandeltocht. Boer Jan Willem melkt het grootste deel van het jaar koeien, maar verandert een week per jaar in gastheer.

De poorten van de Vierdaagsecamping in Malden gaan pas om 09.00 uur open, maar de eerste kampeerders melden zich vaak al anderhalf uur eerder. De camping van boer Jan Willem is al jaren een vaste uitvalsbasis voor deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. Wat ooit klein begon tussen de koeien, groeide uit tot een geliefde plek voor honderden wandelaars.

"Het is hier altijd enorm druk in de ochtend", vertelt Jan Willem. "De eerste mensen zijn hier vaak al om zeven of half acht. Iedereen wil natuurlijk het beste plekje." Dat mensen al uren in de rij wachten, is te zien in de video boven dit artikel. Op het terrein is plaats voor zo'n 450 tot 500 kampeerplekken. In totaal verblijven er ongeveer duizend mensen tijdens de Vierdaagseweek. De camping ligt op het erf van Jan Willem, waar de rest van het jaar koeien rondlopen.

Van melkveehouderij naar Vierdaagsecamping

Het idee voor de camping ontstond in 2011. "Ik wilde naast het koeien melken iets anders gaan doen", zegt Jan Willem. "Dat was ook het jaar waarin veel extra slaapplaatsen nodig waren voor de Vierdaagse. Toen voelde het als een goed plan om hiermee te beginnen." Wat startte als een kleinschalig initiatief, groeide in de jaren daarna uit tot een volwaardige camping speciaal voor Vierdaagselopers en hun verzorgers. "Bij ons is het niet veel poespas", lacht Jan Willem. "Gewoon laagdrempelig en gezellig. Een beetje ons-kent-ons."