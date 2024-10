Modern taalgebruik op Whatsapp: 'Een punt achter een bericht kan echt niet'

'Idk'. Wat denk jij als iemand dat appt? De een weet meteen dat het voor I don't know - dus ik weet het niet - staat. De ander heeft geen flauw idee. En dat heeft waarschijnlijk alles met de leeftijd te maken. Jongeren en ouderen hebben een andere schrijfstijl in berichtjes die ze sturen. Soms is het verschil zo groot dat verschillende generaties elkaar totaal niet meer begrijpen.

Uit onderzoek onder het Hart van Nederland-panel blijkt dat maar liefst 45 procent van de Nederlanders moeite heeft met het begrijpen van afkortingen als ‘vnv’ (vanavond) of ‘idk’ (I don’t know). Voor 30-minners zijn deze termen dagelijkse kost, maar 50-plussers lijken soms volledig de draad kwijt te raken. Nog zo'n voorbeeld: de 'boomerduim'. Goed voor een diepe zucht bij jongeren. En afsluiten met 'groetjes', dat kan ook echt niet meer.

Punt als splijtzwam

Dat taal altijd aan verandering onderhevig is, moge duidelijk zijn. Dat ziet ook Ludmilla Coornstra, redacteur bij Onze Taal. Ze onderzoekt met name taalgebruik onder jongeren, bijvoorbeeld op sociale media zoals TikTok. En ja, tussen jongeren en ouderen zit een kloof. Coornstra: "Wat ik nu vooral zie is dat de punt écht de splijtzwam is tussen de verschillende generaties. Het is veel te streng volgens jongeren, voor ouderen is het normaal. Het komt natuurlijk uit de tijd van het versturen van een brief. Met een punt gaf je aan dat je klaar was met een zin. Nu druk je op 'versturen' en geef je daarmee aan: het is jouw beurt."

Grootste ergernissen

Maar wat irriteert ons nou het meest aan elkaars taalgebruik? Jongeren ergeren zich vooral aan eerder genoemde vervelende gewoonte van ouderen om zinnen af te sluiten met een punt, terwijl ouderen zich rot ergeren aan het gebruik van afkortingen zoals ‘gwn’ (gewoon) en ‘fyi’ (for your information). Tot slot kunnen jongeren het slecht verkroppen als elk berichtje een nieuwe zin is, terwijl ouderen juist stress krijgen van het bombardement aan emoji's en GIF-plaatjes dat jongeren in hun berichten verwerken.

Wat betekenen al die afkortingen nou? gwn: Gewoon idd: Inderdaad vnv: Vanavond w8: Wacht ff: Even sws: Sowieso iig: In ieder geval mss: Misschien ttyl: Talk to you later idk: I don’t know fyi: For your information ajb: Alsjeblieft wrm: Waarom bvb: Bijvoorbeeld wss: Waarschijnlijk k: Oké j: Ja n: Nee omg: Oh mijn god

Verloedering?

Wat helpt, is dat mensen vaak wel weten tegen wie ze het hebben en zich aanpassen, stelt Coornstra. "Jongeren onderling schrijven met afkortingen, maar als je een brief stuurt voor een sollicitatie dan let je wel op je taalgebruik. Gelukkig weten de meeste mensen wel met wie ze praten."

Verder ziet Coornstra, zelf overigens 26 jaar oud, geen kwaad in het nieuw taalgebruik. "Ik zie apptaal niet als een verarming, maar eerder juist als een verrijking."