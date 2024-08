Limburgs in ‘de Champions League’ bij Fryslân voor behoud van eigen taal

Wat zijn de plus- en minpunten van de aparte status van je eigen taal? Limburgse politici willen daar vrijdag antwoord op krijgen tijdens hun bezoek aan Friesland. Een groot deel van de Provinciale Staten hoopt dat de Limburgse taal dezelfde status kan krijgen als het Fries.

Marlou Absil van het CDA wil weten of de kosten van een hogere taalstatus voor het Limburgs opwegen tegen de baten. Vrijdag vertrekken vijftien Limburgse politici, samen met gedeputeerde Jasper Kuntzelaers (cultuur en erfgoed), per bus naar Leeuwarden om te praten over regionale talen.

Deel van onze identiteit Marlou Absil

Hogere status

Een hogere status kan meer geld van het Rijk betekenen, maar Absil benadrukt dat het echte doel is om het Limburgs te behouden. "Deze taal is een deel van onze identiteit,” zegt ze. “De bevordering van het Limburgs vraagt wel wat van scholen, gemeenten en de provincie."

Het Limburgs heeft in Europa de status van regionale taal en kan op scholen worden onderwezen. Het Fries daarentegen heeft een hogere status en mag ook in rechtszaken en provinciale instellingen worden gebruikt. Het Rijk en de provincie Fryslân investeerden bijna 10 miljoen euro in de bevordering van het Fries.

Lees ook: Google Translate vertaalt vanaf nu ook naar Limburgs en Papiaments

Champions League-niveau

CDA-politica Absil wil van de Friezen horen of die extra status daadwerkelijk effect heeft. “Stel dat het maar 0,03 procent meer sprekers heeft opgeleverd, dan kan in Limburg beter de band Rowwen Hèze een nieuwe hit maken” zegt ze.

Kuntzelaers vergelijkt het met voetballen op het hoogste niveau en vraagt zich af of Limburg daar al klaar voor is. “Maar we vinden de Limburgse taal wel van Champions League-niveau. En dus moeten we de taal bewaken en koesteren."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP