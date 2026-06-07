Nog één keer K3 Originals: fans uren in de rij voor allerlaatste concert

Voor duizenden K3-fans is het een dag met een gouden randje én een emotioneel afscheid. Zondagavond staan Karen Damen, Kristel Verbeke en Kathleen Aerts voor de allerlaatste keer samen op het podium als 'K3 Originals'.

Rond de AFAS Dome in Antwerpen verzamelen fans zich al sinds de vroege ochtend. Sommigen staan uren in de rij om zo dicht mogelijk bij het podium te kunnen staan tijdens het slotstuk van de succesvolle reünietour.

Nog één keer meezingen

Het afgelopen jaar trokken de originele K3-zangeressen volle zalen in België en Nederland. Met klassiekers als Heyah Mama, Oya Lélé en Tele-Romeo bracht het trio een flinke dosis nostalgie terug.

Zondagavond komt daar definitief een einde aan. Studio 100 liet eerder weten dat er na deze show geen nieuwe reünies meer gepland staan.